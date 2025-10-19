Мав хворобу печінки: що відомо про співзасновника гурту Limp Bizkit Сема Ріверса, який помер у 48 років

Ріверс вплинув на розвиток жанру ню-метал

Сьогодні, 19 жовтня, стало відомо про смерть одного із засновників американського ню-метал-гурту Limp Bizkit і гітариста Сема Ріверса. Він помер у 48 років.

Трагічну звістку повідомили на інстаграм-сторінці колективу. Учасники Limp Bizkit висловили сум через втрату колеги. Вони зазначили, що Ріверс був "справжньою магією".

Сьогодні ми втратили нашого брата. Нашого товариша по групі. Наше б’юче серце. Сем Ріверс був не просто нашим бас-гітаристом — він був справжньою магією. Пульс кожної пісні, спокій у хаосі, душа у звуці. Limp Bizkit

Сем Ріверс помер

Причину смерті у колективі не повідомили. Однак відомо, що музикант мав проблеми зі здоров'ям через зловживання алкоголем.

Що відомо про Сема Ріверса

Ріверс народився у місті Джексонвілл у Флориді. Почав займатися музикою у дитинстві — грав на тубі в групі в Арлінгтонській середній школі. Сем був одним із засновників американського ню-метал-гурту Limp Bizkit у 1995 році. Тоді у віці 19 років музикант був наймолодшим учасником колективу.

Сем Ріверс у 90-х, фото Getty Images

Сем значною мірою вплинув на розвиток цього музичного жанру. Колектив випустив дебютний альбом Three Dollar Bill Y'all у 1997 році. У 1999 році гурт презентував альбом Significant Other, завдяки якому посів перше місце у чарті Billboard 200. Це посилило впізнаваність музикантів.

У 2000 році Limp Bizkit випустив третій альбом Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, який мав рекордні на той час продажі. Альбом набув статус мультиплатинового.

Гурт Limp Bizkit, фото Getty Images

У тому ж році музиканта відзначили премією Гібсона як найкращого басиста. Загалом Сем зробив великий внесок у розвиток і звучання колективу. Найпопулярнішими піснями Limp Bizkit стали Behind Blue Eyes, Take a Look Around.

Сем Ріверс у 2000-х, фото Getty Images

Під час перерви у колективі Ріверс зайнявся продюсерством, зокрема просував гурт Indorphine. Також він працював над музикою до стрічки "Королева проклятих". У 2015 році Ріверс покинув колектив через хворобу. Так у 2017 році він пережив трансплантацію печінки. Після складної операції Ріверс продовжив займатися музикою.

Сем Ріверс у 2015 році, фото Getty Images

