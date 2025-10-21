Перша українська композиторка, яка потрапила під цензуру СРСР: хто така Стефанія Туркевич-Лукіянович (фото)

Перша українська композиторка написала багато творів, серед яких балети, опера, твори для фортепіано тощо

У Львові народилася жінка, яка стала першою українською композиторкою, але довгі десятиліття її ім’я залишалося невідомим широкій публіці через цензуру радянської влади.

Стефанія Туркевич-Лукіянович поєднувала талант і наполегливість, створюючи десятки музичних творів, водночас виховуючи сім’ю та долаючи перешкоди свого часу. "Телеграф" вирішив поділитись історією творчого життя видатної жінки.

Стефанія Туркевич-Лукіянович, яка народилася у Львові 25 квітня 1898 року, вважається першою українською жінкою-композиторкою, проте її ім’я залишалося поза увагою. Вона зростала у музично обдарованій родині: дід і батько були священниками та музикантами, мати — піаністкою, яка супроводжувала Соломію Крушельницьку. Домашні концерти стали для Стефанії першим музичним досвідом, а участь у сімейному ансамблі формувала її талант.

Що жінка писала про дитинство

Ще в дитинстві дівчина опанувала фортепіано, арфу та фісгармонію, а у восьмирічному віці вступила до Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка, де навчалася у класі Василя Барвінського. Паралельно вона здобувала загальну освіту у львівській жіночій гімназії, брала участь у шкільних концертах та співала у хорах. Упродовж 1914-1916 років вона навчалась і у Відні, а саме на піаністку у Вілема Курца і Єжи Лялевича.

Повернувшись до України, вона продовжила освіту у Львівському університеті, вивчаючи філософію, педагогіку та музикознавство під керівництвом Адольфа Хибінського. Саме він оцінив її талант та заохочував розвивати його. У 1919 році Стефанія створила свою першу масштабну композицію — духовний твір "Служба Божа", який став результатом емоційного відгуку на тяжкі часи в Галичині після війни.

«Служба Божа» — перший духовний твір композиторки

Однак вже протягом 1921-1923 років жінка повернулась у Відень, де і продовжила навчатись у Віденському університеті та музичній академії.

Попри численні сімейні обов’язки, Туркевич написала десятки музичних творів і здобула міжнародне визнання, захистивши докторську дисертацію з музикознавства у Празі. Вона прагнула продовжити навчання у мистецьких центрах Європи, мріючи про інтенсивне музичне життя.

Її діти зростали під звуки фортепіано.

Особисте життя

За все життя у неї було два шлюби. Перший у 1925 році — вона вийшла заміж ха Роберта Лісовського. Він був українським художником-графіком. Другий же відбувся у 1937 році — з Нарцизом Лукіяновичем, лікарем-психіатром, який також був письменником.

Останні роки Стефанія Туркевич-Лукіянович проводила в Англії, а померла у Кембриджі, Велика Британія.

Твори першої української композиторки

Серед популярних творів Стефанії Лукіянович були дитяча опера "Цар Ох або Серце Оксани", яка була написана в 1960 році, "Куць", а також симфонічний твір "Symphony no. 1" (1937 рік).

Однак вона залишила набагато більше творів, зокрема:

Туркевич залишила велику творчу спадщину

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про історію життя самогубці-композитора Володимира Івасюка, який є автором найвпізнаванішої пісні.