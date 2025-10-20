Там знайшли сліди трьох давніх культур: чим ще цікаве місто, де народилась Ліна Костенко (фото)

Місту на Київщині, звідки родом Ліна Костенко, вже понад 800 років

На березі Дніпра стоїть місто, де почалася історія однієї з найвідоміших українських поетес — Ліни Костенко. Це Ржищів — місто з тисячолітнім минулим, яке пережило трипільську культуру, князівські міжусобиці, татарські набіги, литовське панування й радянські часи.

Ця місцевість була заселена ще з давніх часів, а от точні дата заснування Ржищева та походження його назви залишаються невідомими. "Телеграф" вирішив написати історію цього міста та чим воно цікаве.

Історія батьківщини Ліни Костенко

Існує кілька легенд щодо назви: одна з них пов’язує її з іржанням коня козака Івана. Він втратив свого коня на крутій кручі. Він шукав його і раптом почув крик, який коні використовують для спілкування. Козак, кличучи його, вимовляв "Ржи ще". От і утворилась назва. Інші джерела пов’язують назву з вирощуванням жита древніми племенами полян, а на думку деяких істориків, назва походить від старослов’янського "Вжище", що означало торговище.

Легенда про назву міста

Археологічні дослідження свідчать, що на цій території люди жили ще в епоху Трипілля, приблизно 6–3 тисячоліття до нашої ери. Вже в давньоруські часи Ржищів згадується в літописах як важливий пункт на правобережжі Дніпра. У Іпатіївському літописі 1151 року описано городище Іван-город на кручі над Дніпром, що захищало торговий шлях "з варяг у греки", а поруч існувало невелике поселення Вжищев — торгівельне місце, що давало місту стратегічне значення. Тобто цей рік — фактичне заснування міста.

З середини XIV століття Ржищів входив до складу Великого князівства Литовського, а з XVI століття — до Речі Посполитої. У 1506 році король Сигизмунд І відновив дніпровську лінію оборони містечка та надав йому Магдебурзьке право. Протягом століть місто належало різним власникам, у ньому зводилися замки, монастирі та костели, і воно активно брало участь у козацьких подіях та визвольних війнах під проводом Богдана Хмельницького.

В епоху Російської імперії Ржищів став центром волості Київського повіту. На середину XIX століття місто мало понад 7 тисяч мешканців, активно розвивалася промисловість, функціонували цукровий, лісопильний, чавуноливарні та цегельні заводи, працювали православна церква, католицький костел, синагога, лікарня та численні крамниці. Ржищівська пристань на Дніпрі була одним із провідних перевальних пунктів для торгівлі хлібом, сіллю, залізом і деревиною.

Костел Святої Трійці у Ржищеві

У ХХ столітті місто пережило численні історичні потрясіння: період Української Народної Республіки, визвольні бої Першої та Другої світової війни, німецьку окупацію та радянську владу. Місто серйозно постраждало під час бойових дій у Другій світовій війні, а у 1950-х роках відбулося його фактичне відновлення. У 1995 році Ржищів отримав статус міста обласного підпорядкування.

Ржищів: археологічні скарби та визначні пам'ятки

Ржищів, місто на правому високому березі Дніпра, відоме не лише як батьківщина Ліни Костенко, а й як центр археологічних відкриттів різних епох. Розкопки 1963–1964 років під керівництвом В. Гончарова зафіксували матеріали трипільської, зарубинецької та давньоруської культур. На розкопках урочища Ріпниця у 2001–2003 роках дослідники виявили три трипільських житла та черняхівську землянку з горном для випалу кераміки.

Городище Іван-Гора, що розташоване на території сучасного міста, відоме з кінця XIX століття. Як описував В. Б. Антонович, воно мало форму чотирикутника. Археологічні експедиції Інституту археології АН УРСР виявили тут велику кількість гончарних виробів із різноманітним орнаментом та розписом, ювелірні прикраси зі срібла та скла, а також рідкісну свинцеву печатку, якою князі й бояри скріплювали важливі документи.

Залишки трипільської культури біля адміністрації міста

Скульптура жінки з глечиком

Скульптура обіймів трипільського періоду

Пам'ятна скульптура за часів трипільської культури

Скульптура жінки

Серед збережених історичних пам’яток Ржищева найважливішою є Троїцька церква, пам’ятка архітектури національного значення. Але головна цінність міста — археологічні знахідки Трипільської доби. У центрі Ржищева створено "Трипільський парк", де встановлено фігуру у формі бінокля, яка стала центральним елементом нового герба та символом міста.

Троїцька церква — пам’ятка архітектури національного значення.

трипільський «бінокль»

У місті є й інші цікаві споруди, як от Преображенська церква, колишній завод "Радіатор", покинута Гусинська церква, колишній кінотеатр "Дніпро" та міська поліклініка.

Преображенська церква — історична архітектурна пам’ятка міста

Колишній завод «Радіатор» як символ промислової історії

Покинута Гусинська церква, що нагадує про минуле

Колишній кінотеатр «Дніпро»

Міська поліклініка Ржищева

Де розташоване місто

Ржищів — місто Київської області, розташоване на Придніпровській височині, на правому високому березі Дніпра.

