Первая украинская композиторша, которая попала под цензуру СССР: кто такая Стефания Туркевич-Лукиянович (фото)

Первая украинская композиторша написала много произведений, среди которых балеты, опера, произведения для фортепиано и т.д.

Во Львове родилась женщина, которая стала первым украинским композитором, но долгие десятилетия ее имя оставалось неизвестным широкой публике из-за цензуры советской власти.

Стефания Туркевич-Лукиянович совмещала талант и настойчивость, создавая десятки музыкальных произведений, одновременно воспитывая семью и преодолевая препятствия своего времени. "Телеграф" решил поделиться историей творческой жизни величайшей женщины.

Стефания Туркевич-Лукиянович, родившаяся во Львове 25 апреля 1898 года, считается первой украинской женщиной-композиторшей, однако ее имя оставалось без внимания. Она росла в музыкально одаренной семье: дед и отец были священниками и музыкантами, мать – пианисткой, сопровождавшей Соломию Крушельницкую. Домашние концерты стали для Стефании первым музыкальным опытом, а участие в семейном ансамбле формировало ее талант.

Что женщина писала о детстве

Еще в детстве девушка овладела фортепиано, арфой и фисгармонией, а в восьмилетнем возрасте поступила в Высший музыкальный институт имени Николая Лысенко, где училась в классе Василия Барвинского. Параллельно она получала всеобщее образование во львовской женской гимназии, участвовала в школьных концертах и пела в хорах. В течение 1914-1916 годов она училась и в Вене, а именно на пианистку у Вилема Курца и Ежи Лялевича.

Вернувшись в Украину, она продолжила образование во Львовском университете, изучая философию, педагогику и музыковедение под руководством Адольфа Хибинского. Он оценил ее талант и поощрял развивать его. В 1919 году Стефания создала свою первую масштабную композицию — духовное произведение "Служба Божья", которое стало результатом эмоционального отклика на тяжелые времена в Галиции после войны.

«Служба Божья» — первое духовное произведение композитора

Однако уже в течение 1921-1923 годов женщина вернулась в Вену, где и продолжила учиться в Венском университете и музыкальной академии.

Несмотря на многочисленные семейные обязанности, Туркевич написала десятки музыкальных произведений и получила международное признание, защитив докторскую диссертацию по музыковедению в Праге. Она стремилась продолжить обучение в художественных центрах Европы, мечтая об интенсивной музыкальной жизни.

Ее дети росли под звуки фортепиано.

Личная жизнь

За всю жизнь у нее было два брака. Первый в 1925 году — она вышла замуж ха Роберта Лисовского. Он был украинским художником-графиком. Второй же состоялся в 1937 году — с Нарцизом Лукияновичем, врачом-психиатром, также писателем.

Последние годы Стефания Туркевич-Лукиянович проводила в Англии, а умерла в Кембридже, Великобритания.

Произведения первого украинского композитора

Среди популярных произведений Стефании Лукиянович были детская опера "Царь Ох или Сердце Оксаны", написанная в 1960 году, "Куц", а также симфоническое произведение "Symphony no. 1" (1937 год).

Однако она оставила гораздо больше произведений, в частности:

Туркевич оставила большое творческое наследие

