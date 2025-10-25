Гороскоп на 26 жовтня: Ракам настав час відпустити минуле, а Стрільцям — довіритися інтуїції

Гороскоп підкаже, з чим вам доведеться зіткнутися найближчим часом

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 26 жовтня, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представникам цього знаку завтра варто виявити гнучкість та готовність йти на компроміс у робочих питаннях, щоб уникнути конфліктів. Важливо не замикатися у собі. У стосунках можливі непорозуміння, якщо Овни стримуватимуть емоції.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Телець може відчути тривогу від того, що не все під контролем. Але дайте подіям йти своєю чергою. Особливо не варто ухвалювати жодних рішень під впливом емоцій.

Близнюки (21.05-21.06)

Завтра Близнюкам потрібно буде відстоювати власну позицію. У професійній сфері можуть спробувати натиснути чи переконати у чужій правоті, але зберігайте внутрішній стрижень та впевненість у собі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Представникам цього знака не варто триматися за минуле, бо воно тягне назад і заважає новому увійти до вашого життя. Звільніть місце для свіжих вражень та нових почуттів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левів чекає відверта розмова з партнером, де піднімуться складні, але потрібні теми. Цей діалог стане кроком до більшої близькості та розуміння. Після нього Леви відчують полегшення.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Останні дні могли здатися Дівам хаотичними й втомливими, але тепер настає момент упорядкувати свої думки та справи. Наведіть лад навколо себе і в душі теж стане легше.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей знак зрозуміє, що частина зусиль йшла в порожнечу. Настав час без критики переглянути свої цілі та бажання. Розмова з близькими допоможе побачити ситуацію під іншим кутом та знайти правильний напрямок.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Навчіться говорити "ні" м’яко, але твердо, щоб зберегти внутрішні кордони й не розпорошуватися на безліч завдань. День підходить для аналізу, саморозвитку та творчих відкриттів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Інтуїція завтра стане головним порадником Стрільців. Не намагайтеся все пояснити логікою, тому що деякі відповіді приходять лише серцем. В особистому житті можливий новий виток довіри та щирості.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам у неділю варто сповільнитись і просто насолодитися дрібними радощами: чашкою улюбленої кави, прогулянкою, теплим спілкуванням. Не намагайтесь провести день максимально продуктивно.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Представники цього знака відчують приплив енергії та бажання діяти нестандартно. День підходить для нових ідей та експериментів. Але не поспішайте реалізовувати все одразу.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цей день принесе спокій та затишок. На роботі все стабільно, а можливий фінансовий бонус підніме настрій. Використовуйте вільний час для відпочинку та натхнення.