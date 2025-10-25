Гороскоп на 26 октября: Ракам пора отпустить прошлое, а Стрельцам — довериться интуиции

Гороскоп подскажет, с чем вам придется столкнуться в ближайшее время

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 26 октября, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представителям этого знака завтра стоит проявить гибкость и готовность идти на компромисс в рабочих вопросах, чтобы избежать конфликтов. Важно не замыкаться в себе. В отношениях возможны недопонимания, если Овны будут сдерживать эмоции.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Телец может ощутить тревогу от того, что не все под контролем. Но дайте событиям идти своим чередом. Особенно не стоит принимать никаких решений под влиянием эмоций.

Близнецы (21.05-21.06)

Завтра Близнецам предстоит отстаивать собственную позицию. В профессиональной сфере могут попытаться надавить или убедить в чужой правоте, но сохраняйте внутренний стержень и уверенность в себе.

Рак (22 июня — 22 июля)

Представителям этого знака не стоит держаться за прошлое, потому что оно тянет назад и мешает новому войти в вашу жизнь. Освободите место для свежих впечатлений и новых чувств.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львов ждет откровенный разговор с партнером, где поднимутся сложные, но нужные темы. Этот диалог станет шагом к большей близости и пониманию. После него Львы почувствуют облегчение.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Последние дни могли показаться Девам хаотичными и утомительными, но теперь наступает момент упорядочить свои мысли и дела. Наведите порядок вокруг себя и в душе тоже станет легче.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этот знак осознает, что часть усилий уходила в пустоту. Пришло время без критики пересмотреть свои цели и желания. Разговор с близкими поможет увидеть ситуацию под другим углом и найти верное направление.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Научитесь говорить "нет" мягко, но твердо, чтобы сохранить внутренние границы и не распыляться. День подходит для анализа, саморазвития и творческих открытий.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Интуиция завтра станет главным советчиком Стрельцов. Не пытайтесь все объяснить логикой, потому что некоторые ответы приходят только сердцем. В личной жизни возможен новый виток доверия и искренности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в воскресенье стоит замедлиться и просто насладиться мелкими радостями: чашкой любимого кофе, прогулкой, теплом общения. Не стремитесь провести день максимально продуктивно.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Представители этого знака почувствуют прилив энергии и желание действовать нестандартно. День подходит для новых идей и экспериментов. Но не торопитесь реализовывать все сразу.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Этот день принесет спокойствие и уют. На работе все стабильно, а возможный финансовый бонус поднимет настроение. Используйте свободное время для отдыха и вдохновения.