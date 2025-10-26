Ослабленого рідкісного птаха врятували в одній з областей України: він прилетів наче з казки (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Маленький нічний хижак, який лікується в одному регіоні на півдні України, повернеться у природу
На Одещині врятували рідкісну сипуху — одного з найменших нічних хижаків України. Він занесений до Червоної книги України.
Унікального птаха знайшли ослабленим в Ізмаїлі й зараз він проходить реабілітацію, перш ніж повернутися в природне середовище. Про це написали у "Суспільне Одеса" на Facebook.
Для довідки
Сипуха — це середнього розміру сова з характерним серцеподібним обличчям, яке нагадує маску, та великими темними очима. Її оперення зазвичай світле з рудувато-сірими або коричневими відтінками і плямами, що забезпечує маскування серед дерев та трав’янистих місцевостей. Особливістю сипухи є її безшумний політ і здатність полювати вночі завдяки гострому слуху та зору.
Цей хижий птах переважно живиться гризунами — мишами, полівками, інколи невеликими птахами або комахами. Сипухи віддають перевагу відкритим або напіввідкритим ландшафтам: луки, поля, степи, околиці лісів, фермерські угіддя. Вони широко поширені в Європі, Азії та Північній Америці, проте в Україні цей вид занесено до Червоної книги через скорочення чисельності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рідкісного птаха побачили у Чорнобильському заповіднику.