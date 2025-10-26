Ослабленную редкую птицу спасли в одной из областей Украины: она прилетела как из сказки (фото)

Маленький ночной хищник, который лечится в одном регионе на юге Украины, вернется в природу

В Одесской области спасли редкую сипуху — одного из самых маленьких ночных хищников Украины. Он занесен в Красную книгу Украины.

Уникальную птицу нашли ослабленной в Измаиле и сейчас она проходит реабилитацию, прежде чем вернуться в естественную среду. Об этом написали в "Суспільне Одеса" на Facebook.

Для справки

Сипуха — это среднего размера сова с характерным сердцевидным лицом, напоминающим маску, и большими темными глазами. Ее оперение обычно светлое с рыжевато-серыми или коричневыми оттенками и пятнами, что обеспечивает маскировку среди деревьев и травянистых местностей. Особенностью сипухи является её бесшумный полёт, и способность охотиться ночью благодаря острому слуху и зрению.

Эта хищная птица преимущественно питается грызунами — мышами, полевками, иногда небольшими птицами или насекомыми. Сипухи предпочитают открытые или полуоткрытые ландшафты: луга, поля, степи, окраины лесов, фермерские угодья. Они широко распространены в Европе, Азии и Северной Америке, однако в Украине этот вид занесен в Красную книгу из-за сокращения численности.

Как выглядит редкая птица

