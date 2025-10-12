Крихітного рідкісного мисливця побачили в нацпарку України: що то за совеня (фото)

Сичик-горобець виростає не більше 20 сантиметрів

Природоохоронці з одного українського парку побачили дупло з пташенятами рідкісного птаха сичика-горобця, одного з найменших представників родини совових.

Сичик-горобець живе в Національному природному парку "Прип’ять–Стохід". Він занесений до Червоної книги України, а також охороняється міжнародними угодами — Конвенцією CITES та Бернською конвенцією, як пояснили на фейсбук-сторінці НПП "Прип'ять Стохід".

Для довідки

Сичик-горобець — маленька сова заввишки близько 16–19 см із круглою головою, великими жовтими очима та сіро-бурим оперенням із білими плямами. Незважаючи на крихітні розміри, це хижак: він полює на дрібних гризунів, пташенят і великих комах.

Маленьке совеня

Птах зазвичай оселяється в старих дуплах дятлів, у хвойних або мішаних лісах Полісся та Карпат. Сичик-горобець веде прихований спосіб життя, тому знайти його гніздо в природі — справжня рідкість.

Фахівці парку наголошують, що такі виявлення мають велике значення для охорони виду. Необхідно фіксувати місця гніздування, спостерігати за станом популяції та створювати умови для розмноження — зокрема, розвішувати штучні гніздівлі, які приваблюють цих сов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще одного рідкісного птаха побачили в небі над Україною. Цей хижак може повністю ковтнути змію.