Рідкісного птаха побачили у Чорнобильському заповіднику: що то за гість (фото)

У Чорнобильському заповіднику помітили рідкісного лелеку чорного

У Чорнобильському радіаційно-екологічному заповіднику зафіксовано рідкісного мешканця — чорного лелеку, який потрапив у об’єктив фотопастки. Цей птах відомий своїм обережним і потайним способом життя, тому навіть досвідчені орнітологи рідко мають нагоду спостерігати його наживо.

Нині у цій місцевості є 20 пар чорного лелеки. Про це написали на сторінці заповідника у Facebook.

За даними у публікації, розмноження чорного лелеку щороку змінюється: у посушливі роки плодяться лише деякі пари через брак кормової бази. В останні роки відзначається позитивна тенденція — рівень гніздування піднявся до 50%, що є значним досягненням для охорони виду.

Зараз птахи вже готуються до відльоту на зимівлю у Центральну Африку. Останні особини на території заповідника спостерігалися на початку жовтня.

Особливості виду

Чорний лелека належить до родини Лелекових і є рідкісним перелітним птахом. В Україні він гніздиться переважно поблизу лісових озер та заболочених місць. На відміну від білого лелеки, чорний уникає контакту з людиною.

Фотографія птаха стала великою удачею для науковців

Вид поширений у лісовій та лісостеповій зоні Євразії і здатний гніздитися навіть на висоті до 2200 метрів у горах. Також цей птах трапляється у Південній Африці. В Україні його найчастіше можна зустріти на Поліссі та у Карпатах.

В Україні вид є рідкісним і охоронюваним

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де в Україні побачили рідкісного птаха. Розмах крил цього хижака може бути понад 2 метрів.