У Запоріжжі яскраві птахи "патрулювали" місто поряд із поліцією (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зазвичай ці пернаті живуть в лісах з густим підліском або в чагарниках
У Запоріжжі помітили незвичайних для міста птахів. Два фазани сиділи неподалік поліцейського поста біля дамби.
Що потрібно знати:
- Мешканці Запоріжжя помітили у Дніпровському районі міста двох фазанів
- У мережі було опубліковано відео, на якому зняли рідкісних для міської місцевості птахів
- Містяни розповідають, що останнім часом часто зустрічають фазанів у людних місцях
Відповідне відео з’явилося в одному з місцевих пабліків Telegram. Чоловік, проїжджаючи машиною, помітив, що біля греблі на пішохідній частині сиділи два фазани.
У коментарях під відео городяни розповіли, що нещодавно також бачили фазанів у місті. Це здивувало місцевих жителів, оскільки це велика рідкість побачити фазана у людних місцях.
Оскільки останнім часом цих птахів все частіше стали помічати у місті, у коментарях пишуть наступне:
"Фазани в нашій місцевості вже як голуби, звичайне та неймовірне".
Цікаві факти про фазани
Фазан є лісовим птахом, який живе в лісах з густим підліском або в чагарниках. Також вони можуть мешкати на узліссях, у долинах річок із високотрав’ям та біля сільськогосподарських полів. У разі небезпеки ці птахи не злітають на дерева, а ховаються у траві.
Головну їжу складають насіння, дрібні плоди, ягоди, пагони. Поїдає також зерна, комах, молюсків, хробаків.
Довжина тіла фазану до 86 сантиметрів, важать до 1,7-2,0 кг. Характеризуються статевим диморфізмом: самці більші і яскраво забарвлені, з металевим блиском на пір’ї, самки — сіро-пісочні.
У дикій природі фазани живуть близько 3-5 років, але в неволі, при гарному догляді, можуть доживати до 10 років. Основні загрози в природі — хижаки, браконьєрство та знищення довкілля.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фазана помітили у Харкові. Пернатий бігав двором житлового будинку. Птах досить сильно боявся людей, тому пересувався швидко.