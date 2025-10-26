У Запоріжжі яскраві птахи "патрулювали" місто поряд із поліцією (відео)

Зазвичай ці пернаті живуть в лісах з густим підліском або в чагарниках

У Запоріжжі помітили незвичайних для міста птахів. Два фазани сиділи неподалік поліцейського поста біля дамби.

Що потрібно знати:

Мешканці Запоріжжя помітили у Дніпровському районі міста двох фазанів

У мережі було опубліковано відео, на якому зняли рідкісних для міської місцевості птахів

Містяни розповідають, що останнім часом часто зустрічають фазанів у людних місцях

Відповідне відео з’явилося в одному з місцевих пабліків Telegram. Чоловік, проїжджаючи машиною, помітив, що біля греблі на пішохідній частині сиділи два фазани.

У коментарях під відео городяни розповіли, що нещодавно також бачили фазанів у місті. Це здивувало місцевих жителів, оскільки це велика рідкість побачити фазана у людних місцях.

Оскільки останнім часом цих птахів все частіше стали помічати у місті, у коментарях пишуть наступне:

"Фазани в нашій місцевості вже як голуби, звичайне та неймовірне".

Цікаві факти про фазани

Фазан є лісовим птахом, який живе в лісах з густим підліском або в чагарниках. Також вони можуть мешкати на узліссях, у долинах річок із високотрав’ям та біля сільськогосподарських полів. У разі небезпеки ці птахи не злітають на дерева, а ховаються у траві.

Головну їжу складають насіння, дрібні плоди, ягоди, пагони. Поїдає також зерна, комах, молюсків, хробаків.

Фазан. Фото: Freepik

Довжина тіла фазану до 86 сантиметрів, важать до 1,7-2,0 кг. Характеризуються статевим диморфізмом: самці більші і яскраво забарвлені, з металевим блиском на пір’ї, самки — сіро-пісочні.

У дикій природі фазани живуть близько 3-5 років, але в неволі, при гарному догляді, можуть доживати до 10 років. Основні загрози в природі — хижаки, браконьєрство та знищення довкілля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що фазана помітили у Харкові. Пернатий бігав двором житлового будинку. Птах досить сильно боявся людей, тому пересувався швидко.