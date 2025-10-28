Як та у яких випадках роблять бальзамування тіла. Скільки воно може зберігатися

Процедура проводиться тільки за згодою родичів

Бальзамування тіла — це процедура, яка допомагає зберегти тіло покійного в гідному вигляді. В деяких ситуаціях, коли похорон потрібно відкласти, вона є необхідністю.

Про бальзамування тіла розповів сайт Necro Lux. Бальзамування може проводитися як в морзі, так і вдома. При дотриманні всіх норм процедура забезпечує збереження тіла протягом 7–10 днів. Серед найпоширеніших причин для нього є:

відстрочка поховання, щоб дочекатися прибуття родичів;

необхідність транспортування тіла на великі відстані;

проведення відспівування або інших релігійних обрядів;

спека, коли ризик швидкого розкладу особливо великий;

відкрита церемонія прощання, що вимагає, щоб покійний виглядав гідно.

Бальзамування тіла в морзі

Процедуру проводять з використанням спеціальних розчинів на основі формаліну, спирту, гліцерину та глутарового альдегіду. Зазвичай для однієї обробки потрібно до семи літрів розчину. Його вводять в артерії тіла для рівномірного розподілу речовини по організму і тривалого ефекту.

Обробка тіла вдома

В деяких випадках є необхідність бальзамування в домашніх умовах. Це передбачає лише поверхневу обробку, оскільки відсутнє необхідне обладнання. Цей метод забезпечує менш тривале збереження тіла та проводиться переважно перед швидким похованням або церемонією прощання в приміщенні.

Підготовка до бальзамування

Тіло ретельно очищається, обмивається і дезінфікується. Після цього видаляється волосся: у чоловіків — щетина, у жінок і дітей — легкий пушок. Це є етапом підготовки до подальшого накладання гриму. Рот і очі покійного закриваються, та за необхідності фіксуються. Крім того, спеціалісти проводять масаж м'язів, щоб зняття трупного змертвіння. Тіло укладається обличчям вгору.

Процес бальзамування

Зазвичай процес починається з ін'єкції консервуючого розчину в великі артерії. Через них речовини потрапляють в тканини та органи, захищаючи організм від розкладу.

Крім того, за допомогою спеціального інструменту з тіла видаляються внутрішні рідини та вводяться антисептики. За потребою розчини наносяться також на шкіру та видимі ділянки тіла.

Обробка тіла

На завершальному етапі тіло очищають від слідів хімічних речовин. На обличчя наносять грим, шкіра додатково зволожується кремами, формується зачіска. Одразу після цього покійного одягають і укладають у труну. Це робиться одразу, бо після застигання тканин змінити позу вже неможливо.

Деякі релігії забороняють бальзамування

Бальзамування проводиться виключно за згодою родичів покійного. Ставлення до нього може бути різним. Деякі релігії забороняють втручання в тіло після смерті.

