Как и в каких случаях производят бальзамирование тела. Сколько оно может сохраняться

Процедура производится только с согласия родственников

Бальзамирование тела – это процедура, которая помогает сохранить тело усопшего в достойном виде. В некоторых ситуациях, когда похороны нужно отложить, она является необходимостью.

О бальзамировании тела рассказал сайт Necro Lux. Бальзамирование может производиться как в морге, так и дома. При соблюдении всех норм процедура обеспечивает сохранение тела в течение 7–10 дней. Среди наиболее распространенных причин для него:

отсрочка погребения, чтобы дождаться прибытия родственников;

необходимость транспортировки тела на большие расстояния;

проведение отпевания или других религиозных обрядов;

жара, когда риск быстрого разложения особенно велик;

открытая церемония прощания, требующая, чтобы усопший выглядел достойно.

Бальзамирование тела в морге

Процедуру проводят с использованием специальных растворов на основе формалина, спирта, глицерина и глутарового альдегида. Обычно для одной обработки требуется до семи литров раствора. Его вводят в артерии тела для равномерного распределения вещества по организму и длительного эффекта.

Обработка тела на дому

В некоторых случаях есть необходимость бальзамирования в домашних условиях. Это подразумевает только поверхностную обработку, поскольку отсутствует необходимое оборудование. Этот метод обеспечивает менее длительное сохранение тела и проводится преимущественно перед скорым погребением или церемонией прощания в помещении.

Подготовка к бальзамированию

Тело тщательно очищается, омывается и дезинфицируется. После этого удаляются волосы: у мужчин – щетина, у женщин и детей – легкий пушок. Это этап подготовки к дальнейшему наложению грима. Рот и глаза усопшего закрываются и при необходимости фиксируются. Кроме того, специалисты проводят массаж мышц, чтобы снять трупное омертвение. Тело укладывается лицом вверх.

Процесс бальзамирования

Обычно процесс начинается с инъекции консервирующего раствора в большие артерии. Через них вещества попадают в ткани и органы, защищая организм от разложения.

Кроме того, с помощью специального инструмента из тела удаляются внутренние жидкости и вводятся антисептики. По необходимости растворы наносятся также на кожу и видимые участки тела.

Обработка тела

На завершающем этапе очищают тело от следов химических веществ. На лицо наносят грим, кожа дополнительно увлажняется кремами, формируется прическа. Сразу после этого усопшего одевают и укладывают в гроб. Это делается сразу, потому что после застывания тканей изменить позу невозможно.

Некоторые религии запрещают бальзамирование

Бальзамирование производится исключительно с согласия родственников покойного. Отношение к нему может быть разным. Некоторые религии запрещают вмешательство в тело после смерти.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие существуют варианты кремации. Это может происходить с помощью воды (ресомация) и сверхнизких температур (криозахоронение).