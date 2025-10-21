Смерть та похорон за кордоном. Що робити та як доставити тіло в Україну

Заощадити кошти допоможе страхування

Чимало Українців у зв'язку з війною були вимушені виїхати за кордон. Дехто проживає там вже понад три роки і бувають випадки, коли смерть близької людини стається не вдома. Тоді виникає багато питань: що робити, куди йти та взагалі які варіанти є.

"Телеграф" розповість, що робити, коли родичі чи близькі померли за кордоном. Зауважимо, що певні моменти можуть відрізнятись залежно від країни, однак головні пункти спільні.

Що робити після смерті

Перший крок — констатація факту смерті. За кордоном, як і в Україні, слід викликати копів та звернутись до медичного закладу. Саме там видають свідоцтво про смерть. Далі в найкоротший термін слід повідомити консульство держави, громадянином якої був померлий. Інформування родичів відбувається через консульство або місцеві органи.

Хто платить за організацію поховання

Якщо у померлого була страховка, тобі більшість базових витрат покриє вона, якщо ж ні — фінансові зобов'язання ляжуть на родичів. Це стосується оплати ритуальних послуг, транспортування та перевезення.

Деякі страхові компанії навіть покривають репатріацію тіла, але це досить затратна процедура. Вона вимагає точної координації з моргами, бюро та органами влади. У такій ситуації краще відразу отримати консультацію в консульстві.

Які документи потрібні для репатріації

Для повернення тіла в Україну потрібно мати наступні документи:

Медичне свідоцтво про смерть;

Довідка про відсутність інфекційних захворювань;

Документ про бальзамування (якщо перевозиться тіло);

Довідка про герметичність труни або урни та відсутність сторонніх предметів;

Дозвіл на вивезення тіла;

Паспорт померлого та копія;

Перекладені та завірені документи (на мову країни, де померла людина, та країни, куди планується транспортування).

Якщо планується перевезення праху, тоді потрібна довідка про кремацію та документи, що підтверджують герметичність урни. Також обов'язковий переклад документів. Його може робити тільки сертифікований спеціаліст.

Кремація

Транспортування тіла та праху

Перевезення тіла в труні

Репатріація тіла здійснюється в герметичній цинковій труні, часто в дерев'яній упаковці. Потрібні сертифікати про герметичність, відсутність сторонніх предметів, супровідні документи. Транспортування можливе авіацією, автотранспортом або поїздом.

Перевезення праху

Після кремації перевезення праху здійснюється в спеціальній урні, поміщеній в короб з м'якою прокладкою. З документа треба довідка про кремацію, сертифікат про герметичність капсули, нотаріально завірений перекладом. Допускаються до перевезення лише опломбовані урни.

Що робити після прибуття тіла на батьківщину

Після повернення тіла на батьківщину усі подальші клопоти лягають на родичів. Вони зустрічають вантаж, організовують доставку в морг і займаються оформленням похорону. Після репатріації страховка більше не діє.

Поховання за кордоном

Якщо родичі хочуть поховати людину за кордоном така можливість є. У деяких країнах є кремація з подальшим перевезенням праху до цвинтаря. Такі послуги надають ритуальні служби. Весь процес відбувається з дотриманням усіх міжнародних вимог.

Корисні поради

Оформляйте страховий поліс при кожній поїздці за кордон;

Зберігайте копії документів, що підтверджують особу та поїздку;

Уточнюйте умови страхування та репатріації в туристичній компанії;

Майте при собі контакти консульства вашої країни;

Повідомляйте близьким про маршрут та строки поїздки.

Ці поради допоможуть українцям не тільки зекономити кошти, а й бути упевненими у майбутньому. Особливо враховуючи невизначеність становища через війну.

Раніше "Телеграф" розповідав, які існують варіанти кремації замість вогню.