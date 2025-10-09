Спалюють прямо у труні? Як проходить кремація в Україні і коли в ній відмовляють

Для відмови є щонайменше 4 причини

Кремація — один зі способів поховання людини, коли її тіло спалюють у спеціальній печі. Останнім часом кремації стають дедалі популярнішими навіть попри їх ціну. Тому багатьох цікавить етапність процедури.

"Телеграф" розповість, що відбувається під час кремації та в яких випадках вона неможлива. Зауважимо, що в Україні є всього три крематорії — у Харкові, Львові та Києві.

Що відбувається під час кремації?

Першим етапом кремації здебільшого є розтин паталогоанатома у морзі. Після встановлення чи підтвердження причин загибелі людини, тіло готують до похорону. Тут його омивають, вдягають та роблять невеличкий грим на прохання родичів.

Далі йде проміжний етап — прощання з померлим та чин поховання за участі чи без священника. Його структура не відрізняється від тої, що за звичайного поховання в землю. Окрім того, що замість кладовища труну везуть у крематорій. Якщо ж йдеться про доставку в інше місто, тоді труну забирає перевізник.

Другим етапом кремації можна вважати перебування труни у крематорії. Тут також можна провести невелике прощання, перед відправкою у піч. Зазвичай кремують тіла у труні, але перед цим з неї дістають усі зайві предмети — прикраси, речі, які кладуть покійному тощо.

У вогонь відправляється тіло та дерево. За цим процесом у деяких крематоріях можуть спостерігати родичі, аби впевнитись, що їм віддали прах їх близького. Сама кремація у печі триває десь дві години. На виході отримують попіл та деякі кістки. Отриману субстанцію додатково просіюють та капсулюють. І вже отриману капсулу віддають в урні близьким.

Зберігатись прах людини у крематорії може до 1 року, потім його утилізують.

Чому можуть відмовити в кремації:

якщо тіло загиблого фігурує у кримінальній справі, навіть якщо вона закрита і вирок винесено;

якщо вага тіла померлого перевищує 180 кг або його розміри занадто великі (довжина понад 2,2 м, ширина понад 80 см, висота понад 60 см);

якщо померлий страждав від небезпечних інфекційних захворювань (наприклад, радіаційної хвороби або був пацієнтом онкологічних лікарень після певного лікування);

якщо людина тривалий час контактувала з високим радіаційним фоном (за наявності радіаційного опромінення).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планується відкриття четвертого крематорію.