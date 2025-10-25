Чи можна зберігати урну з прахом вдома. Що каже закон та церква

Розвіювання праху в Україні суворо регламентоване законодавством

В Україні одним з поширених методів поховання є кремація, однак у багатьох виникає питання, що робити з урною. Адже дехто хоче зберігати її вдома або поховати на цвинтарі, але не знає як правильно.

"Телеграф" розповість, які є варіанти розміщення праху та в чому нюанс. Зауважимо, що розвіювання праху регламентується законом, тому робити це деінде не можна.

Що робити з прахом в урні

Поховання на цвинтарі

Це один з найпоширеніших способів. Для поховання можна обрати індивідуальну могилку та навіть ту, де вже поховані родичі. При цьому санітарні строки виконання цієї процедури можуть не враховуватись, якщо підтверджується спорідненість.

Розміщення в колумбарії

Альтернатива поховання у землі є колумбарій. Це спеціальна стіна з нішами, куди ставлять одну чи кілька урн. Їх іноді закривають плитами, але є відкриті колумбарії.

Колумбарій

Сімейний склеп або саркофаг

Це спеціальні окремі будівлі на цвинтарі, де поховані родичі. У них, окрім трун, також розміщують й урни. У таких конструкціях можна розмістити кілька урн, дотримуючись ритуальних і культурних норм.

Спеціальні ділянки для урн

На деяких цвинтарях є спеціальні ділянки для поховання урн. Така ділянка займає менше місця і спрощує догляд за могилою. Іноді її можна отримати безкоштовно за дотримання певних умов.

Розвіювання праху

Розвіювання праху в Україні суворо регламентоване законодавством. Воно можливе за наявності заповіту, завіреного нотаріусом. Але розвіювати будь-де прах не можна, для цього є кілька відведених місць, до прикладу, Галявини скорботи.

Урна з прахом

Чи можна зберігати урну вдома

Закон не забороняє в Україні зберігати урну вдома. Але різні традиції мають на це відповідні прогляди. Так, за православними канонами тіло чи прах треба помістити у землю, аби закінчити цикл життя. Церква не забороняє зберігати прах людини вдома, але не вітає це.

Однак комусь легше, коли урна з прахом близької людини поруч вдома. Зауважимо, що таке зберігання не може викликати хвороби чи якісь нещастя. Науково це не підтверджено.

Як зберігають урни за кордоном

У Європі зберігання урн вдома зустрічається. Ба більше, у Британії, Франції та Італії це вважається нормою. У Німеччині формально заборонено, але часто практикується неофіційно. В Азії, особливо в Японії, також дозволяється тримати прах вдома у меморіальних нішах. У США обирають поховання на цвинтарі чи в колумбарії.

Чи можна розділяти прах

Закон не забороняє в Україні розділення праху, тобто родичі можуть зберігати у себе невеликі урни. Однак це повинно бути узгоджено з крематорієм, який надасть відповідні документи.

