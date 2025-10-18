Нові екоритуали замість спалення: які існують варіанти кремації (інфографіка, відео)

Наука прийшла на допомогу родинам, які хочуть отримати прах померлого, але не спалювати тіло

Ідеї розвіяти прах над водоспадами чи на Місяці, чи в іншому красивому місці все більше набирають популярності. В Україні наразі доступний тільки один із способів — кремація. Однак в Європі та США тим, хто хоче бути похованим таким чином доступні ще два способи отримання праху.

На противагу кремації — вони більш екологічні. Під час них немає диму, проте вони значно триваліші. Це ресомація та промесія.

Вода замість вогню: як працює ресомація

По суті — ресомація це процес занурення тіла в лужний розчин, де воно розчиняється. Цей процес ще називають водною кремацією. Тіло спочатку поміщають у саван, виготовлений з біорозкладних матеріалів, а потім обережно поміщають у спеціальний апарат, де протягом короткого часу (близько 3 годин) тіло повертається до своїх основних органічних елементів. Потім рідину висушують. Після завершення процесу родини отримують прах, щоб зберігати його на свій розсуд.

Як відбувається ресомація

Мороз до -196°C: що таке промесія і чому її називають "кріопохованням"

Такий спосіб поховання передбачає занурення тіла в рідкий азот і охолодження до температури -196 градусів, після чого воно стає надзвичайно крихким. Крихке тіло дрібниться, що дозволяє видалити будь-які хірургічні імплантати та інші сторонні матеріали.

Останки стерилізують та поміщають у біорозкладний контейнер, готовий до поховання. Ці останки розкладаються повністю протягом 12 місяців.

