В Одесі рідкісні ящірки "окупували" квартири: як вони виглядають і чи небезпечні для людей

В одному з районів Одеси в житловому будинку оселилися гекони

У житловому будинку в Одесі біля Молдаванки оселилися дикі ящірки — гекони. Ці плазуни зазвичай не водяться в Україні, тому найімовірніше, вони були завезені до міста судами із Середньої Азії.

Користувач Сергій Іщенко поділився у Facebook фото, на якому можна побачити маленького гекона у раковині в квартирі. За словами автора знімку, ці ящірки живуть у його будинку давно і це унікальна популяція, яка в Одесі мешкає лише на одній вулиці в районі Молдаванки.

Коли почалася велика війна, вони довго не траплялися на очі, і я вже почав хвилюватись. Але, виявляється, все гаразд — вони не лише живі, а й з’явилося молоде покоління. Сергій Іщенко

Геккона помітили у квартирі на Молдаванці в Одесі

Зазначимо, що це не перший випадок, коли одесити у своїх квартирах бачать геконів. У січні 2022 року місцеві новинні сайти писали, що на горищі одного з будинків також оселилися гекони, які час від часу спускалися до квартир людей. А вперше цих диких ящірок в Одесі помітили ще в далекого 2007 році.

Гекони час від часу з'являються в квартирах одеситів

Гекони — що про них відомо і чи вони небезпечні для людей?

Гекони — це підряд ящірок виду лускатих, відомий своїми унікальними здібностями. Так, наприклад, ці ящірки можуть пересуватися вертикальними поверхнями і видають специфічні звуки. Вони відрізняються від інших видів плазунів розширенням на кінцях лап з присосками, великими очима та м’ясистим язиком.

Геккон у дикій природі. Фото: Getty Images

Середовищем проживання геконів є субтропічні зони, вони зазвичай живуть на деревах і ведуть переважно нічний спосіб життя. А харчуються рослинами та комахами. Тому одеситів закликають не ловити геконів та не намагатися поселити їх у домашніх умовах в тераріумах.

Переважна більшість видів геконів не отруйні, тому вони не становлять небезпеки для людей. У той же час гекони потенційно можуть переносити бактерії сальмонели. Тому з ними краще не контактувати. А якщо вже чіпали ящірку, то добре вимийте руки з милом.

