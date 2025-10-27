Рус

В Україні є оповитий легендами Монастир босих кармелітів із чудотворною іконою: як туди потрапити (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Монастир босих кармелітів у Бердичеві був заснований у 1630-х роках
Монастир босих кармелітів у Бердичеві був заснований у 1630-х роках. Фото Колаж "Телеграф"

Це місце вражає своєю красою та величчю

Монастир босих кармелітів – унікальне місце, яке вражає своєю красою та величчю. Він знаходиться у місті Бердичів Житомирської області, і там точно варто побувати, щоб поринути у таємничу атмосферу та помолитися біля чудотворної ікони Божої Матері Бердичівської, яку освятив сам Папа Римський Іван Павло ІІ.

"Телеграф" побував у Монастирі босих кармелітів та представляє ексклюзивний фоторепортаж із цього неймовірного місця.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Легенда про заснування монастиря

Монастир босих кармелітів у Бердичеві – це один із ключових католицьких центрів Східної Європи. Свого часу він поєднував у собі якості релігійної святині і був оборонної фортеці.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Ця обитель була заснована в далекому 1630 славетним воєводою Янушем Тишкевичем. Існує легенда, що коли Януш був у полоні, йому наснився сон, у якому він побачив невідомих йому ченців у білих шатах. Там уві сні вони молилися за визволення воєводи.

Незабаром після цього Тишкевича справді відпустили, і він уже на волі зустрів тих ченців в одному із храмів Любліна. То були ченці Ордену босих кармелітів.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Як вдячність за їхні молитви, Януш Тишкевич у 1630-х роках передав кармелітам місто Бердичів та свою фортецю для будівництва монастиря. У 1642 році монастир був урочисто відкритий, а сам воєвода подарував монахам унікальну чудотворну ікону Матері Божої Бердичівської, яка стала головною святинею та покровителькою обителі.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Що відомо про цю ікону?

Ікона Матері Божої Бердичівської (або Бердичівської Богородиці) — це одна з головних і найбільш шанованих католицьких святинь в Україні. Її також поважають та шанують православні віруючі та греко-католики.

Ця ікона із самого початку зберігалася у родині Януша Тишкевича. У 1642 році він подарував її Ордену босих кармелітів. Вона вважалася чудотворною — церковні комісії XVIII століття підтвердили понад 260 задокументованих випадків зцілення від різних недуг та травм у віруючих, які молилися біля цієї ікони.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Відомо, що у 1756 році ікона була урочисто коронована папськими коронами, освяченими Папою Бенедиктом XIV, що підтвердило її особливий культ та статус. Однак оригінальну ікону було втрачено, ймовірно, під час пожежі в Маріїнському костелі 1941 року.

Однак невдовзі було створено копію цієї культової ікони, яку у 1997 рокці освятив Папа Римський Іван Павло II у Кракові. А вже 1998 року відбулася урочиста коронація цього відновленого образу у Бердичеві. Ікона є символом єднання віруючих різних конфесій.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської
Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Монастир зараз – як туди потрапити

Відомо, що Монастир босих кармелітів у Бердичеві був реставрований за рахунок Міністерства культури і народної спадщини Польщі та Ордену Босих Кармелітів. Там провели ремонтно-консерваційні заходи, щоби зберегти святиню для майбутніх поколінь.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Треба сказати, що зараз ця обитель виглядає дуже монументально та велично. На території є краєзнавчий музей Бердичева, там проводять екскурсії для туристів, а в костелі проходять регулярні богослужіння.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Дістатися до монастиря відносно не складно. Він знаходиться дуже близько до Житомира (близько 40-45 км), тому є багато щоденних рейсів:

  • маршруткою — 45 хвилин — 1 година 15 хвилин (приблизно 77-150 грн)
  • електричкою — близько 48 хвилин (від 140 до 210 грн)

Також до Бердичева можна доїхати з Києва маршрутками (близько 2-3 годин у дорозі) та поїздом (2,5-3,5 годин у дорозі). Вартість квитків та графіки руху на ці види транспорту потрібно уточнювати на вокзалах та автостанціях.

Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської
Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської
Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської
Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської
Монастир босих кармелітів, Бердичів, Ікона Божої Матері Бердичівської

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні є незвичайна пішохідна переправа з чудовим виглядом. Міст у нікуди, але дуже гарний.

Теги:
#Бердичів #Туризм #Монастир Босих Кармелітів