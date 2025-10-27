В Україні є оповитий легендами Монастир босих кармелітів із чудотворною іконою: як туди потрапити (фото)

Це місце вражає своєю красою та величчю

Монастир босих кармелітів – унікальне місце, яке вражає своєю красою та величчю. Він знаходиться у місті Бердичів Житомирської області, і там точно варто побувати, щоб поринути у таємничу атмосферу та помолитися біля чудотворної ікони Божої Матері Бердичівської, яку освятив сам Папа Римський Іван Павло ІІ.

"Телеграф" побував у Монастирі босих кармелітів та представляє ексклюзивний фоторепортаж із цього неймовірного місця.

Легенда про заснування монастиря

Монастир босих кармелітів у Бердичеві – це один із ключових католицьких центрів Східної Європи. Свого часу він поєднував у собі якості релігійної святині і був оборонної фортеці.

Ця обитель була заснована в далекому 1630 славетним воєводою Янушем Тишкевичем. Існує легенда, що коли Януш був у полоні, йому наснився сон, у якому він побачив невідомих йому ченців у білих шатах. Там уві сні вони молилися за визволення воєводи.

Незабаром після цього Тишкевича справді відпустили, і він уже на волі зустрів тих ченців в одному із храмів Любліна. То були ченці Ордену босих кармелітів.

Як вдячність за їхні молитви, Януш Тишкевич у 1630-х роках передав кармелітам місто Бердичів та свою фортецю для будівництва монастиря. У 1642 році монастир був урочисто відкритий, а сам воєвода подарував монахам унікальну чудотворну ікону Матері Божої Бердичівської, яка стала головною святинею та покровителькою обителі.

Що відомо про цю ікону?

Ікона Матері Божої Бердичівської (або Бердичівської Богородиці) — це одна з головних і найбільш шанованих католицьких святинь в Україні. Її також поважають та шанують православні віруючі та греко-католики.

Ця ікона із самого початку зберігалася у родині Януша Тишкевича. У 1642 році він подарував її Ордену босих кармелітів. Вона вважалася чудотворною — церковні комісії XVIII століття підтвердили понад 260 задокументованих випадків зцілення від різних недуг та травм у віруючих, які молилися біля цієї ікони.

Відомо, що у 1756 році ікона була урочисто коронована папськими коронами, освяченими Папою Бенедиктом XIV, що підтвердило її особливий культ та статус. Однак оригінальну ікону було втрачено, ймовірно, під час пожежі в Маріїнському костелі 1941 року.

Однак невдовзі було створено копію цієї культової ікони, яку у 1997 рокці освятив Папа Римський Іван Павло II у Кракові. А вже 1998 року відбулася урочиста коронація цього відновленого образу у Бердичеві. Ікона є символом єднання віруючих різних конфесій.

Монастир зараз – як туди потрапити

Відомо, що Монастир босих кармелітів у Бердичеві був реставрований за рахунок Міністерства культури і народної спадщини Польщі та Ордену Босих Кармелітів. Там провели ремонтно-консерваційні заходи, щоби зберегти святиню для майбутніх поколінь.

Треба сказати, що зараз ця обитель виглядає дуже монументально та велично. На території є краєзнавчий музей Бердичева, там проводять екскурсії для туристів, а в костелі проходять регулярні богослужіння.

Дістатися до монастиря відносно не складно. Він знаходиться дуже близько до Житомира (близько 40-45 км), тому є багато щоденних рейсів:

маршруткою — 45 хвилин — 1 година 15 хвилин (приблизно 77-150 грн)

електричкою — близько 48 хвилин (від 140 до 210 грн)

Також до Бердичева можна доїхати з Києва маршрутками (близько 2-3 годин у дорозі) та поїздом (2,5-3,5 годин у дорозі). Вартість квитків та графіки руху на ці види транспорту потрібно уточнювати на вокзалах та автостанціях.

