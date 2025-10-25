Коли і як правильно садити цибулини тюльпанів під зиму, щоб вони пишно цвіли навесні

Якщо зараз посадити цибулини, то вже навесні насолоджуватиметеся пишними тюльпанами

Восени саме час не лише підготувати сад та город до зими, а й подбати про висадку тюльпанів. Правильна та своєчасна посадка цибулин на зиму забезпечить гарне цвітіння на клумбах вже навесні.

"Телеграф" розповість, коли та як правильно садити тюльпани восени.

Поради щодо висадження тюльпанів під зиму

Осінню посадку тюльпанів можна починати, коли з дерев починає стрімко опадати листя. Це зазвичай наприкінці жовтня — на початку листопада, пише Express. В цей час ґрунт ще не встиг сильно промерзнути, що ідеально підійде для цибулин, які не бояться холоду, але не люблять зайву вологу.

Садити тюльпани можна як у відкритий грунт, так і в горщики. Їх потрібно закопувати на глибину, що в два-три рази перевищує висоту самої цибулини. Якщо садите квіти в горщик, стежте, щоб цибулини не притискалися одна до одної і до стінок самого горщика, це допоможе уникнути промерзання та гниття.

Після посадки присипте площу під тюльпанами щедрим шаром багатоцільового компосту. Таке добриво живитиме квіти необхідними мікроелементами, щоб вони виросли міцними та порадували пишним цвітінням навесні. Крім того, укрити ділянку з тюльпанами можна шаром мульчі з опалого листя, це створить додатковий захист для цибулин у землі.

