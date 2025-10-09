Опале листя може бути небезпечним: чому так важливо прибрати його якнайшвидше

Дізнайтеся, що робити з опалим листям восени

Осінь — час збору врожаю, прибирання ділянок та городів, згрібання опалого листя. Як виявилось, воно може бути небезпечним, особливо коли намокає. Тому дуже важливо зібрати листя якнайшвидше.

"Телеграф" розповість про несподівану шкоду опалого листя і чому потрібно якнайшвидше прибрати його з саду та газону.

Опале листя може бути небезпечним, коли намокає під час осінніх дощів, оскільки на ньому можна послизнутися і впасти, пише Express. Особливо ця загроза посилюється, коли випадає перший сніг і починаються заморозки — листя під шаром снігу стає ще більш слизьким. Саме тому його потрібно прибрати із саду.

Восени дуже важливо прибрати опале листя з саду та газону

Крім того, якщо у вас на ділянці є газон, не зібране листя може перекривати доступ світла і повітря до трави, що в результаті зіпсує вид галявини. Тому листя краще скоріше прибрати. До того ж це зробить вашу ділянку більш доглянутою та охайною.

Що робити з опалим листям?

Перше, що спадає на думку — це спалити його. Однак робити цього в жодному разі не варто, тому що можна отримати штраф і нашкодити навколишньому середовищу. Краще зробіть з листя природну та безкоштовну мульчу для грядок, утеплення квітів на зиму та плодових дерев.

Також з опалого листя можна зробити компост. Для цього подрібніть його і складіть у контейнер або купу в спеціально відведеному місці десь на ділянці. Також додайте органічні відходи для кращого компостування.

