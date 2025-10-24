Залиште гілки у спокої: чому не можна обрізати фруктові дерева восени і коли найкраще це робити

Осіння обрізка може зашкодити вашому саду

Восени багато садівників задаються питання, коли проводити санітарну обрізку фруктових дерев. Як виявилося, жовтень і листопад не найкращий час для спилювання гілок, тому що зараз вони вразливі до шкідників і грибкових хвороб. Однак є більш підходящі місяці для цього.

"Телеграф" розповість, чому осіннє обрізування може бути небезпечним для саду і коли найкращий час для спилювання гілок фруктових дерев.

Поради садівникам з обрізки дерев

Багато дачників з незнання починають обрізати дерева восени. Однак так робити не варто, вважає досвідчена садівниця Олеся Василівна. У своєму тік-ток відео вона пояснює, що в жовтні-листопаді дерева вразливі до шкідників, які шукають місце в корі для зимівлі, а також спорів грибкових захворювань. Тому найкраще восени залишити дерева у спокої.

А ось обрізати їх можна двічі на рік — наприкінці лютого та на початку червня. За словами садівниці, наприкінці зими, коли ще холодно, дерева перебувають у стані спокою, немає активного руху соку у гілках та немає загрози шкідників і хвороб. Тому найкращий час для санітарної обрізки саме кінець лютого.

А у червні фруктові дерева можна обрізати, щоб було більше світла в кронах і дерево спрямовувало енергію не на розвиток гілок, а на живлення та дозрівання плодів. Також у цей час закладаються бруньки на новий сезон.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у саду та на городі використовувати опале горіхове листя. Це безкоштовне добриво у вас під ногами.