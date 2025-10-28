В Одессе редкие ящерицы "оккупировали" квартиры: как они выглядят и опасны ли для людей

В одном из районов Одессы в жилом доме поселились гекконы

В жилом доме в Одессе в районе Молдаванка поселились дикие ящерицы — гекконы. Эти пресмыкающиеся обычно не водятся в Украине, поэтому вероятнее всего, они были завезены в город судами из Средней Азии.

Пользователь Сергей Ищенко поделился в Facebook фото, на котором можно увидеть маленького геккона в раковине в квартире. По словам автора снимка, эти ящерицы живут в его доме давно и это уникальная популяция, которая в Одессе проживает только на одной улице в районе Молдаванка.

Когда началась большая война, они долго не попадались на глаза, и я уже начал волноваться. Но, оказывается, все хорошо — они не только живы, но и появилось молодое поколение. Сергей Ищенко

Геккона заметили в квартире на Молдаванке в Одессе

Отметим, что это не первый случай, когда одесситы в своих квартирах видят гекконов. В январе 2022 года местные новостные сайты писали, что на чердаке одного из домов также поселились гекконы, которые время от времени спускались в квартиры людей. А впервые этих диких ящериц в Одессе заметили еще в далеком 2007 году.

Гекконы время от времени появляются в квартирах одесситов

Гекконы — что о них известно и опасны ли они для людей?

Гекконы — это подотряд ящериц отряда чешуйчатых, известный своими уникальными способностями. Так, например, эти ящерицы могут передвигаться по вертикальных поверхностях и издают специфические звуки. Они отличаются от других видов пресмыкающихся расширением на концах лап с присосками, крупными глазами и мясистым языком.

Геккон в дикой природе. Фото: Getty Images

Средой обитания гекконов являются субтропические зоны, они обычно живут на деревьях и ведут преимущественно ночной образ жизни. А питаются растениями и насекомыми. Поэтому одесситов призывают не ловить гекконов и не пытаться поселить их в домашних условиях в террариумах.

Подавляющее большинство видов гекконов не ядовиты, поэтому они не представляют опасности для людей. В то же время гекконы потенциально могут быть переносить бактерии сальмонеллы. Поэтому с ними лучше не контактировать. А если уже трогали ящерицу, то хорошо вымойте руки с мылом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть окутанный легендами Монастырь босых кармелитов с чудотворной иконой. Где он и как туда попасть.