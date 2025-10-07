Цей "космічний" виноград не боїться ні морозу, ні посухи — найбезпроблемніший сорт

Посадіть його зараз — і вже скоро без особливих проблем зможете насолоджуватися ягодою, робити родзинки, сік та вино

Забезпечити сімома вітамінами, насушити родзинки і навіть зробити домашнє вино — все це стає можливим, якщо ви посадили у себе виноград Юпітер. Головна перевага цього американського сорту — здатність протистояти низьким температурам взимку і виснажливій задусі влітку. Його морозостійкість становить 27-28 градусів, тобто він може вирощуватись без укриття на більшій частині України. Невибагливість цієї сонячної ягоди дозволяє обійтися мінімумом обробок від хвороб, а за сприятливих умов і зовсім без них.

Що потрібно знати:

Юпітер – виноград без кісточок, який дуже люблять діти

При вирощуванні цього сорту не треба великого досвіду та навичок

Юпітер дозріває в середині серпня, не тріщить після дощів, не привертає увагу ос і може висіти до жовтня

Кишмиш Юпітер (Jupiter) має ранній термін дозрівання і силу зростання вище за середню, вже в серпні починається його зрізання. Цей сорт універсальний: він вживається як свіжа ягода, може бути висушений на родзинки, а також з нього роблять чудові напої, як то сік, чи вино.

Так виглядає виноград Юпітер на кущі

Юпітер має порівняно невелику ягоду вагою до 6 г темно синього або бордового кольору, пухкі грона досягають 500-700 грам. У м’ясисто-соковитої м’якоті винограду можна відчути багатий фруктовий смак, яскравість якого приносить масу позитивних емоцій.

Секрет вирощування винограду Юпітер простий : під час цвітіння винограду забезпечте провітрюваність куща, для чого слід видалити зайве листя та пагони в зоні плодоношення. Плюс можна обробити будь-яким препаратом від гнилі, будь то Світч або Тельдор.

Характеристики Юпітера дозволяють вирощувати його на альтанці, створюючи затишну та дуже "смачну" тінь у спеку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про новий "відьмінський" виноград Геловін — він поки що є тільки у професійних виноградарів в Україні, але підкорить серце будь-якого любителя винної ягоди.