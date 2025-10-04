Секретний сорт виноградарів: цей "відьомський" виноград стане вашим улюбленим з першої ягідки

Ягоди цього сорту дозрівають ще в середині серпня, і можуть висіти до жовтня

На щедрій українській землі чудово росте і плодоносить унікальний виноград Геловін. Це диво американської селекції, також відоме під назвою "Відьмині пальці" ("Witch Fingers"), вирізняється оригінальною формою ягід і одразу привертає увагу.

Що потрібно знати:

Геловін — це кишмиш, його ягоди можуть досягати 5 сантиметрів у довжину

Поки що сорт поширений серед досвідчених виноградарів, але виростити його під силу і любителям

"Відьмині пальці" не приваблюють ос, не тріскаються і не обсипаються

Як розповіли "Телеграфу" виноградарі з 15-річним досвідом із Кам'янського Дніпропетровської області Ірина та Сергій Семчишини, Геловін має дві головні особливості: форму, схожу на довгі пальці (звідси і назва "Відьмині пальці"), і повна відсутність насіння в ягоді. Це абсолютний кишмиш, який дуже люблять дорослі та діти. Ягоди темно-червоного кольору розкушуються з легким хрускотом і мають приємний фруктовий смак з високим вмістом цукру. На відміну від багатьох інших сортів, цей не обсипається, не тріскається, на нього не полюють оси.

Зелений Геловін в липні і після дозрівання в серпні

Дозріває Геловін в умовах Дніпропетровської області у середині серпня, має високу врожайність та великі перспективи. Адже при профілактичних обробках він практично не хворіє, а отже, кожен український дачник зможе посадити собі цю незвичайну новинку і радувати своїх близьких смачною ягодою.

Чи не єдиним мінусом сорту можна назвати слабке коріння — щоб отримати справді велике гроно, потрібно щепити цей виноград на кореневу систему іншого сорту. Але вишуканий смак і унікальна форма ягід радуватиме вас і без щеплень, просто грона будуть не такими великими і вражаючими.