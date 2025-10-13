А ви знали, скільки в Україні "королів"? Секрети найвеличнішого чоловічого імені

Це ім'я Кароль є дуже поширеним у Польщі, Чехії та Словаччині та рідкісним у нашій країні

В Україні є чимало імен, які звучать трохи кумедно, серед них чоловіче ім'я Кароль. Воно досить рідкісне, проте в нашій країні мешкає кілька сотень його носіїв.

Як свідчать дані сайту "Рідні", в Україні мешкають 345 людей, на ім'я Кароль. Здебільшого вони проживають на Закарпатті. Варто наголосити, що це — дані за 2013 рік, до початку військової агресії Росії проти України. Хоча дані застарілі, вони дають уявлення про поширення того чи іншого імені, чи прізвища в Україні.

Як будь-яке ім'я, ім'я Кароль має пестливу форму. Маленького Кароля називають:

Карóльчик

Кару́сь

Карýсик

Карýньо (може мати регіональне або польське походження)

Кароль — походження імені

Походження імені Кароль (Karol) тісно пов'язане з історією Європи. Воно походить від давньогерманського чоловічого імені Карл (Karl, Carl). У давньогерманській мові слово Karl означало "вільна людина", "чоловік" (не раб і не представник знаті).

Слово "король" (чеськ. král, пол. król, укр. король) походить від імені Карла Великого (Carolus Magnus), короля франків і першого імператора Заходу після падіння Римської імперії. Ім'я Кароль є дуже поширеним у Польщі, Чехії та Словаччині.

Карл Великий

Раніше "Телеграф" розповідав про десять забутих українських імен. Більшість їх навіть не чули.