Поклонська вже не Наталя: кримська експрокурорка змінила ім’я і вдарилася у язичництво

Колаборантка здивувала вибором нового імені

Скандально відома кримська прокурорка Наталія Поклонська, яка у 2014 році стала колаборанткою та почала працювати на окупаційний уряд Росії, змінила ім’я. Тепер її звуть Радведа.

Про це стало відомо із судових документів — Поклонська подала позов проти російських пропагандистів Сергія Ключенкова та Ігоря Єгорова. Як виявилося, Ключенков, він же Мардан, опублікував паспортні дані Поклонської і посміявся з неї в ефірі "Соловйов Лайф". Тож свою честь та гідність прокурорка вирішила захищати у суді.

Радведа (колишня Наталя) Поклонська побічно підтвердила, що тепер вона повністю присвятила себе Велесу і Даждьбогу і повернулася до коріння, описаного чи чатом жепете, чи Ксенією Меньшиковою Мардан у своєму телеграм-каналі

Зазначимо, що раніше Поклонська зганьбилася тим, що бігала з портретом Миколи II і розповідала, що у Криму мироточить його бюст. Тоді вона називала себе православною християнкою. Однак тепер взагалі відмовилася від християнства та вдарилася в язичництво, ще й ім’я змінила.

Минулого року до Хеллоуїна колаборантка Поклонська влаштувала відьомську фотосесію, в якій приміряла на себе язичницькі образи. Ці знімки викликали неоднозначну реакцію у мережі, їх також обговорювали на пропагандистських шоу у Росії.

