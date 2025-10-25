Цукерки чи життя? Коли відзначається Хелловін 2025 і чому це свято критикують в Україні

Не всі в Україні підтримують ідею святкування Хелловіна

Хелловін — веселе свято, яке поширене у західній культурі, його відзначають у США та Європі, а також в останні десятиліття воно стає популярним і в Україні. Цього дня прийнято влаштовувати "страшні" вечірки, вирізати монстрів із гарбуза та просити смаколики.

Що варто знати:

Хелловін завжди відзначається 31 жовтня і пов'язаний з кельтським святом Самайн

Свято популярне в Україні серед молоді та дітей для проведення костюмованих вечірок

Хелловін критикують як чуже для України свято, комерціалізоване і таке, що не має культурного коріння

"Телеграф" розповідає, коли у 2025 році відзначається Хелловін і чому це свято критикують в Україні.

Хелловін 2025 — дата та історія свята

Це свято має фіксовану дату — щороку воно відзначається 31 жовтня. Історія Хеллоуїна сягає далеко в минуле і бере свій початок від стародавнього кельтського свята Самайн, яке відзначалося в Ірландії, Шотландії і частково в Британії ще дві тисячі років тому. Це свято у кельтів вважалося днем, коли закінчується врожайний рік і починається "темна" половина року. Згідно з повір’ями, у цей час межа між світом живих і духів ставала тоншою.

Традиції Хелловіна походять від стародавнього свята Самайн. Фото: Getty Images

Саме тому стародавні кельти запалювали багаття, приносили жертви та одягали маски, щоб відлякати злих духів. Частково традиції Самайна трансформувалися в те, що зараз відзначають як Хелловін.

У XIX столітті ірландські та шотландські іммігранти привезли традиції святкування Хелловіна в США, де він набув сучасних рис. Люди почали робити гарбузи-пички з ліхтариками, вбиратися в "страшні костюми" і ходити до сусідів чи родичів за смаколиками, примовляючи: "Цукерки чи життя?".

У це свято люди вбираються у страшні костюми та роблять грим. Фото: Getty Images

Як відзначають Хелловін в Україні та чому критикують?

В останні десятиліття святкування Хелловіна стало популярним і в Україні. Особливо це свято користується успіхом у дітей та молоді.

Цього дня традиційно влаштовують костюмовані вечірки, фотосесії, готують символічні страви та смаколики. Також до свята бувають присвячені ярмарки, фестивалі, дискотеки чи розпродажі у магазинах.

Одним із символом Хеллоуїна є гарбузи-монстрики. Фото: Getty Images

Свято сприймається як розвага, часто із західним ухилом, і не має глибокого культурного коріння саме для України. Тому його часто критикують.

Крім того, в соцмережах нерідко виникають дискусії на тему зайвої комерціалізації Хелловіна та втрати історичного змісту цього свята. Критики також обговорюють релігійну складову, називаючи Хелловін чужим для українського контексту святом.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заборони на Дмитрівську поминальну суботу. Не можна погано говорити про померлих і не тільки.