Нести нікуди не потрібно: як швидко наточити кухонні ножі вдома

Цей лайфхак справді працює

Часто люди стикаються з тим, що навіть новий та якісний ніж затуплюється і потребує заточування. Повернути цьому незамінному кухонному інструменту колишню гостроту допоможе простий лайфхак. І навіть нести його нікуди не доведеться.

"Телеграф" розповідає, як у домашніх умовах швидко наточити кухонні ножі без зайвих зусиль.

Як нагострити ножі вдома — простий лайфхак

Щоразу, коли ви щось ріжете ножем на кухні, він трохи тупиться. З часом ним вже неможливо нормально користуватися, тому що він не виконує як слід свою функцію, пише Express. Звичайно, можна віднести кухонні ножі до майстерні, де їх професійно наточать, проте є й інші способи.

Для лайфхака з домашнім заточуванням ножів вам не потрібно нікуди йти і купувати спеціальні точилки. Достатньо просто взяти в руки чашку або миску з піднятим керамічним краєм по дну, не покритим глазур’ю. Саме цей абразивний обідок на дні чашок або мисок може послужити під час заточування ножа.

Просто проведіть лезом по цьому обідку під кутом 20 градусів з обох боків. Повторити цей рух потрібно кілька разів і результат не забариться. Ваші ножі відразу стануть гострішими. Регулярно повторюйте цю процедуру, коли ніж затуплюється, щоб підтримувати його гостроту.

