Навіть окріп не потрібен: у мережі показали, як зробити грілку з дешевих інгредієнтів (відео)

У TikTok поділилися найлегшим способом зігрітися у ці холодні дні

Коли в оселі стає холодно, особливо на тлі осінніх заморозків, українці шукають способи зігрітися. Якщо поки не розпочався опалювальний сезон, важливо подбати про альтернативу. Іноді достатньо використати підручні речі, щоб зробити просту, бюджетну та теплу грілку.

Створити такий дешевий "обігрівач" можна без спеціальних знань та нових матеріалів. Знадобляться лише трохи рису та старий носок. Цей простий лайфхак показала у TikTok блогерка @the.cosyclub.

Як зробити грілку з рису і шкарпетки

Підготуйте стару шкарпетку та рис. Замість рису можна взяти іншу крупу. Надягніть носок на склянку, щоб процес виготовлення грілки був зручнішим. Наповніть шкарпетку рисом або вибраною крупою. Зав’яжіть шкарпетку вузлом – і ваша саморобна грілка готова!

Все, що потрібно робити далі, це лише розігрівати її в мікрохвильовій печі або духовці. Тепер за допомогою грілки можна заздалегідь прогрівати ліжко, щоб воно було затишним перед сном.

