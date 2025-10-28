Рідкісна квітка із Червоної книги цвіте у жовтні: як вона виглядає і де росте в Україні (фото, відео)

Вона схожа на мак, але має яскравий жовтий колір

Одну з найрідкісніших квіток України можна зустріти квітучою пізно восени. На відстані вона здається схожою на мак, але тільки жовтого кольору — це мачок жовтий.

Відео з квітками у жовтні поділився український еколог Іван Русєв у Фейсбуці. Наразі красива та яскрава рослина радує око у парку "Тузловські лимани" на Одещині.

На дворі глибока осінь, а в Національному природному парку "Тузлівські лимани" ще квітне Мачок жовтий (Glaucium flavum). Це яскрава жовта рослина родини макових. Вид рідкісний і занесений до Червоної книги України одеський еколог Іван Русєв

Мачок жовтий — що про нього відомо

Мачок жовтий — багаторічна рослина із сімейства макових, яка має статус "Вразливий" та занесена до Червоної книги України. Її вирощують як лікарську, декоративну та олійну культуру. У народі рослина також відома як "вороний мак". Використовується в офіційній та народній медицині.

Фото: wikipedia

Рослина зустрічається на літоральній смузі узбережжя Чорного моря та лиманів. Відрізняється виразним виглядом та незвичайною формою. Жовтий мачок росте лише на двох ділянках пересипу, де повністю відсутня людська діяльність. Цей вид знаходиться під суворою охороною.

