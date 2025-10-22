Рус

Його називають "дідовою бородою": в Україні помітили гриб дивної форми (фото)

Автор
Вікторія Козар
Дата публікації
Автор
Гриб оленячі ріжки
Гриб оленячі ріжки. Фото Колаж "Телеграфу"

Не всі оленячі ріжки придатні до споживання

Грибний сезон в Україні продовжується, і у лісах можна побачити найрізноманітніші види, зокрема свинушку тонку, яка є отруйною. Один із користувачів мережі знайшов гриб із незвичною формою під назвою оленячі ріжки.

Своєю "знахідкою" автор тікток-каналу kharakternyk_show поділився із підписниками. Зовні гриб нагадує оленячі роги, звідси й походить така назва. Оленячі ріжки ростуть 5-7 сантиметрів у висоту та до 25 сантиметрів у ширину. Гриб належить до роду Рамарія. Його ще називають "дідовою бородою".

Оленячі ріжки

Дуже часто оленячі ріжки можна знайти біля повалених дерев і на пеньках. Вони ростуть у різних видах лісів. Такі гриби можуть бути з тонкими та товстими ніжками. Цікаво, що оленячі ріжки ростуть протягом року. Вони трапляються навіть взимку, якщо хороша погода.

Оленячі ріжки що відомо
Оленячі ріжки ростуть групами, фото woodstar.com.ua

Забарвлення оленячих ріжок варіюється від світло-жовтого до золотисто-жовтого. Оленячі ріжки ростуть красивими "лісовими букетиками". Однак можуть траплятися отруйні гриби цього виду — вони зазвичай рожевого, червоного, фіолетового та білого кольорів.

Оленячі ріжки як виглядають
Оленячі ріжки світло-жовтого відтінку, фото perebus.com.ua

Показником того, отруйні оленячі ріжки чи ні, є запах. Якщо гриб приємно пахне, ймовірно, його можна їсти. А от якщо від нього тхне, краще не класти собі у кошик. Водночас можна їсти тільки молоді оленячі ріжки, бо старі — гіркі на смак і жорсткі.

Оленячі ріжки чи можна їсти
Можна їсти тільки ароматні оленячі ріжки, perebus.com.ua

Гриби треба відварювати 10-15 хвилин у підсоленій воді. Після цього їх додають до супів чи смажать зі сметаною.

