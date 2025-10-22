Його називають "дідовою бородою": в Україні помітили гриб дивної форми (фото)

Не всі оленячі ріжки придатні до споживання

Грибний сезон в Україні продовжується, і у лісах можна побачити найрізноманітніші види, зокрема свинушку тонку, яка є отруйною. Один із користувачів мережі знайшов гриб із незвичною формою під назвою оленячі ріжки.

Своєю "знахідкою" автор тікток-каналу kharakternyk_show поділився із підписниками. Зовні гриб нагадує оленячі роги, звідси й походить така назва. Оленячі ріжки ростуть 5-7 сантиметрів у висоту та до 25 сантиметрів у ширину. Гриб належить до роду Рамарія. Його ще називають "дідовою бородою".

Оленячі ріжки

Дуже часто оленячі ріжки можна знайти біля повалених дерев і на пеньках. Вони ростуть у різних видах лісів. Такі гриби можуть бути з тонкими та товстими ніжками. Цікаво, що оленячі ріжки ростуть протягом року. Вони трапляються навіть взимку, якщо хороша погода.

Оленячі ріжки ростуть групами, фото woodstar.com.ua

Забарвлення оленячих ріжок варіюється від світло-жовтого до золотисто-жовтого. Оленячі ріжки ростуть красивими "лісовими букетиками". Однак можуть траплятися отруйні гриби цього виду — вони зазвичай рожевого, червоного, фіолетового та білого кольорів.

Оленячі ріжки світло-жовтого відтінку, фото perebus.com.ua

Показником того, отруйні оленячі ріжки чи ні, є запах. Якщо гриб приємно пахне, ймовірно, його можна їсти. А от якщо від нього тхне, краще не класти собі у кошик. Водночас можна їсти тільки молоді оленячі ріжки, бо старі — гіркі на смак і жорсткі.

Можна їсти тільки ароматні оленячі ріжки, perebus.com.ua

Гриби треба відварювати 10-15 хвилин у підсоленій воді. Після цього їх додають до супів чи смажать зі сметаною.

