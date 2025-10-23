Капелюх покритий лусочками та приховує "зубчики": на Житомирщині помітили незвичний гриб (фото)

Цей гриб ще називають "яструбом" через строкатий візерунок

У лісах України можна зустріти багато незвичайних грибів. Одні привертають увагу своєю дивною формою, а інші — незвичайним забарвленням або візерунком, як, наприклад, їжовик строкатий

Фотографією гриба поділилася українка у Facebook-групі "Грибники UA". Цікаву знахідку вона побачила у лісах Коростишівського району Житомирської області.

Як виглядає гриб їжовик строкатий і чи можна його їсти

Гриб їжовик строкатий отримав свою назву через строкатий візерунок, оскільки його капелюшок покритий лусочками, що нагадують оперенням яструба. Ще у народі гриб називають "курочкою" за цю особливість.

Як виглядає гриб їжовик

Лусочки гриба можуть бути темно-бурими, сіро-коричневими або майже чорними. Переважно росте він у хвойних лісах і часто зустрічається на піщаних ґрунтах і росте великими групами.

Однією з особливостей їжовика є його "зубчики", заховані під капелюшком. Перевернувши гриб можна побачити "ліс" із дрібних шипиків — звідси й назва "їжовик". На поверхні зубчиків утворюються спори. А у більшості інших грибів спороносний шар має інший вигляд, наприклад, у підберезника він трубчастий.

Гриб їжовик вважається умовно їстівним

Цей гриб вважається умовно їстівним. Молоді гриби можна їсти, вони ароматні й мають легку гіркуватість. Але перед приготуванням їх потрібно вимочити та відварити хвилин 15, потім вже смажити, тушкувати або солити.

Раніше "Телеграф" розповідав про цікавий гриб, який знайшли на Івано-Франківщині. Він має жовто-бурий відтінок.