З Геловіном 2025! Прикольні листівки та короткі привітання з моторошним святом

Цей день занурює у містичну атмосферу

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах святкують найжахливіше свято року – Геловіном. Цього дня заведено переодягатися у страшні костюми та влаштовувати тематичні вечірки.

В Україні свято Геловін також популярне, особливо, серед дітей та молоді. Він допомагає поринути у містичну атмосферу, приміряти на себе образи фантастичних та страшних персонажів, а також весело провести час із друзями, наприклад, за переглядом жахливих фільмів.

"Телеграф" підготував добірку страшних картинок, а також коротких побажань, щоб ви привітали з Геловіном своїх друзів та рідних. Побажайте їм гарного настрою!

Вітаю з Хелловіном 2025

Вітаю з Геловіном! Бажаю веселого і захопливого життя без страхів, втрат, прикрощів і бід. Нехай чорний кіт ніколи не перебігає тобі жодної дороги, нехай кожен день твого життя сплітається в одну велику і міцну павутину щастя.

Як привітати з Геловіном 2025

З Геловіном! Бажаю страшно красивою і щасливого життя, до остраху приємних і дивовижних зустрічей, до мозку кісток прекрасних і радісних почуттів, емоцій, відчуттів. Нехай монстри і кікімори, духи і всі сили нечисті літають собі і веселяться в цю ніч, а ти всім серцем вір у все добре і світле, всупереч всім забобонам і прикметам.

Картинки з Хелловіном 31 жовтня

Друзі, вітаю всіх з чарівним Геловіном! Бажаю налякати до смерті всі свої страхи й комплекси, відігнати сумніви, веселитися до втрати пульсу, сміятися до сліз, танцювати до упаду і дуріти до жаху! А ще бажаю страшної краси, кошмарного щастя і нездоланного везіння!

Вітання з Геловіном

Веселого Геловіна вам побажаю. Нехай вся нечисть проходить повз вас, а життя буде наповнене яскравими й радісними подіями. Веселого вечора і повної торби смаколиків!

Листівки Хелловін 2025

З Геловіном! Нехай світять яскравіше ваші гарбузи-ліхтарики, відганяючи все зло і погань від рідних домівок. Веселіться, відпочивайте, радійте, набирайтеся вражень, приємно лякайтеся! І нехай всі солодощі сьогодні будуть ваші!

Красиві листівки з Геловіном

