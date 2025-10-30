С Хэллоуином 2025! Прикольные открытки и короткие поздравления с жутким праздником

Этот день погружает в мистическую атмосферу

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах празднуют самый жуткий праздник года – Хэллоуин. В этот день принято наряжаться в страшные костюмы и устраивать тематические вечеринки.

В Украине праздник Хэллоуин также популярен, особенно, среди детей и молодежи. Он помогает погрузиться в мистическую атмосферу, примерить на себя образы фантастических и страшных персонажей, а также весело провести время с друзьями, например, за просмотром жутких фильмов.

"Телеграф" подготовил подборку страшных картинок, а также коротких пожеланий, чтобы вы поздравили с Хэллоуином своих друзей и родных. Пожелайте им хорошего настроения!

Поздравляю с Хэллоуином 2025

Поздравляю с Хэллоуином! Желаю веселой и увлекательной жизни без страхов, потерь, огорчений и бед. Пусть черный кот никогда не перебегает тебе ни одной дороги, пусть каждый день твоей жизни сплетается в одну большую и крепкую паутину счастья.

Как поздравить с Хэллоуином 2025

С Хэллоуином! Желаю страшно красивой и счастливой жизни, до жути приятных и удивительных встреч, до мозга костей прекрасных и радостных чувств, эмоций, ощущений. Пусть монстры и кикиморы, духи и все силы нечисти летают себе и веселятся в эту ночь, а ты всем сердцем верь во все доброе и светлое, вопреки всем суевериям и приметам.

Картинки с Хэллоуином 31 октября

Веселого Хэллоуина вам пожелаю. Пусть вся нечисть проходит мимо вас, а жизнь будет наполнена яркими и радостными событиями. Веселого вечера и полной сумки вкусностей!

Поздравления с Хэллоуином

Друзья, поздравляю всех с волшебным Хэллоуином! Желаю напугать до смерти все свои страхи и комплексы, отогнать сомнения, веселиться до потери пульса, смеяться до слез, танцевать до упаду и дурачиться до ужаса! А еще желаю страшной красоты, кошмарного счастья и неодолимого везения!

Открытки Хэллоуин 2025

С Хэллоуином! Пусть светят ярче ваши тыквы-фонарики, отгоняя все зло и дрянь от родных домов. Веселитесь, отдыхайте, радуйтесь, набирайтесь впечатлений, приятно пугайтесь! И пусть все сладости сегодня будут ваши!

Красивые открытки с Хэллоуином

"Телеграф" писал ранее, как сделать интересный макияж на Хэллоуин. Потребуется лишь вилка и фольга.