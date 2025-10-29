За допомогою виделки та фольги: п'ять найцікавіших ідей для макіяжу на Геловін

Вам знадобляться червона фарба, чорний олівець та білі тіні

Залишаються лічені дні до наймістичнішого свята року — Геловіну. До нього готуються заздалегідь: прикрашають домівки, підбирають костюми, а також роблять лякливі макіяжі.

Макіяж є важливою частиною образу на Геловін. Він вдало доповнює лук, створюючи страшний вигляд. Правильний мейкап може зробити навіть простий образ цікавим і завершеним. "Телеграф" підготував добірку цікавих макіяжів, які варті уваги.

З акцентом на очі

Ефект кривавих очей у геловінську ніч — саме те, що треба. Він стане акцентом навіть простого образу. Можна прикріпити під очі штучні вії, домалювати над ними смужки білим олівцем, а зверху додати трохи червоного. Також можна зробити червоною фарбою краплі, нібито з очей тече кров. Губи варто підкреслити темною помадою.

Кривавий ефект за допомогою виделки

Насамперед треба зробити легкий нюдовий макіяж. Потім слід занурити виделку у густу фарбу і провести по щоці. Доповнюють все це темним олівцем. Є ще варіант занурити фольгу у фарбу й зробити "набризк" на щоку, створивши ефект крові.

Привиди

Зробіть звичайний макіяж з акцентом на очі. Тоді візьміть насичені білі тіні та наносьте на обличчя, відтворюючи силуети привидів. Зверху по білих слідах треба зробити чорні плями, додавши привидам очі.

Готична естетика

Нанесіть тональний крем, підмалювавши брови та очі. Тоді чорним олівцем зробіть смуги від куточків губ і замалюйте губи. Також можна відтворити фігуру чорта на носі. Далі треба зробити контури навколо очей чорним олівцем і у цьому місці розтушувати темні тіні.

У стилі Фріди

Навколо зони біля очей треба нанести червоною фарбою крапки. Після цього намалюйте губи яскраво-червоною помадою. На носі можна відтворити силует чорта. Від кутиків губ проведіть смуги, створивши ефект кривавої усмішки. Також можна домалювати кілька смужок і сердечко на чолі. Образ варто доповнити червоним вінком.

