Три золоті правила обрізання винограду — завжди будеш із урожаєм

Перед укриттям винограду його слід обрізати, для цієї важливої операції існує три золоті правила. Пояснюємо порядок обрізання винограду та показуємо все на фото.

Обрізка винограду – важливий етап у вирощуванні сонячної ягоди, про що багато пишуть, говорять та сперечаються. Постараємося якомога простіше розповісти про це, щоб навіть виноградар-початківець зміг без проблем виростити повноцінний урожай.

Така краса може вирости і у вас, варто лише правильно обрізати виноград

Обрізка винограду тісно пов’язана із формуванням куща. І хоча формувань налічується кілька десятків, ми зупинимося на найпоширенішому варіанті для покривних сортів — чотирирукавне віяло, коли у куща є чотири рукави.

Три золоті правила обрізання винограду:

Чим товщий пагін, тим довше можна обрізати. Чим тонше — тим коротше обрізання. Оптимальна ширина пагона, що залишається на плодоношення — трохи товща, ніж звичайний олівець — близько 10 мм. Довжина обрізки залежить від сорту винограду. Для Талісмана, Августина, Тимура, Подарунку Запоріжжю потрібно залишати до 15 очок. Для Аркадії та Молдови вистачить і 2-4. Щоб знати напевно, уточніть опис сорту, який у вас росте. Якщо назви свого винограду не знаєте, ріжте на 5-7 очок, це найпоширеніша середня обрізка. Не женіться за ідеальним формуванням, ваше завдання залишити на плодоношення пагони, що добре визріли, незалежно від того, правильно чи не правильно вони ростуть. Головне, щоб вони були взагалі, і вам було зручно з ними працювати.

Виноградар-початківець іноді нарікає, що йому навіть підійти страшно до виноградного куща, настільки той може виглядати зарослим. Тому все робимо по порядку. А саме: спочатку обрізаємо всі лози на рівні 1,5 метра від землі, потім слід вирізати все незріле, занадто тонке і занадто товсте. Нагадаємо, що жирні пагони не залишаються на плодоношення.

Далі виходячи з кількості рукавів (оптимально 4, а у дорослих кущів може бути до 6), залишаємо на кожному рукаві по 2 лози, які наступного року ляжуть на шпалеру. При цьому приміряємо пагони, щоб кожен мав своє місце на дроті. Не повинно бути порожнього місця, але й загущення — то не є добре. Втім, кількість бруньок залишаємо із запасом, зайве завжди можна буде виламати навесні, після зимівлі.

Кущ винограду після обрізки: червоні стрілки – багаторічні рукави, сині стрілки – лоза плодоношення, залишена для врожаю на наступний рік

Сучок заміщення раніше вважався обов’язковим в обрізці, сьогодні багато хто обрізає виноград і без нього, щоб не морочитися. За класикою — сучок заміщення це пагін, розташований нижче лози плодоношення, який ріжеться на 2-3 бруньки і завжди дивиться назовні від куща. Зараз багато виноградарів обрізають, як кому подобається, а хтось вважає сучок заміщення анахронізмом.

Класичний сучок заміщення — коротка пагона (ріжок) нижче лози плодоношення

Після обрізки винограду його легко укласти на землю, пришпилити за допомогою старих електродів. Далі можна або прикопати землею або вкрити агроволокном-агротканню: це найпростіші способи укриття на зиму.

Пришпилюємо лози до землі за допомогою електродів. У такому вигляді виноград легко укрити від морозів.

Обрізка винограду – справа нескладна, варто лише захотіти виростити сонячну ягоду. Всім добрих урожаїв!

