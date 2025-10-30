Три золоті правила обрізання винограду — завжди будеш із урожаєм
Перед укриттям винограду його слід обрізати, для цієї важливої операції існує три золоті правила. Пояснюємо порядок обрізання винограду та показуємо все на фото.
Обрізка винограду – важливий етап у вирощуванні сонячної ягоди, про що багато пишуть, говорять та сперечаються. Постараємося якомога простіше розповісти про це, щоб навіть виноградар-початківець зміг без проблем виростити повноцінний урожай.
Обрізка винограду тісно пов’язана із формуванням куща. І хоча формувань налічується кілька десятків, ми зупинимося на найпоширенішому варіанті для покривних сортів — чотирирукавне віяло, коли у куща є чотири рукави.
Три золоті правила обрізання винограду:
- Чим товщий пагін, тим довше можна обрізати. Чим тонше — тим коротше обрізання. Оптимальна ширина пагона, що залишається на плодоношення — трохи товща, ніж звичайний олівець — близько 10 мм.
- Довжина обрізки залежить від сорту винограду. Для Талісмана, Августина, Тимура, Подарунку Запоріжжю потрібно залишати до 15 очок. Для Аркадії та Молдови вистачить і 2-4. Щоб знати напевно, уточніть опис сорту, який у вас росте. Якщо назви свого винограду не знаєте, ріжте на 5-7 очок, це найпоширеніша середня обрізка.
- Не женіться за ідеальним формуванням, ваше завдання залишити на плодоношення пагони, що добре визріли, незалежно від того, правильно чи не правильно вони ростуть. Головне, щоб вони були взагалі, і вам було зручно з ними працювати.
Виноградар-початківець іноді нарікає, що йому навіть підійти страшно до виноградного куща, настільки той може виглядати зарослим. Тому все робимо по порядку. А саме: спочатку обрізаємо всі лози на рівні 1,5 метра від землі, потім слід вирізати все незріле, занадто тонке і занадто товсте. Нагадаємо, що жирні пагони не залишаються на плодоношення.
Далі виходячи з кількості рукавів (оптимально 4, а у дорослих кущів може бути до 6), залишаємо на кожному рукаві по 2 лози, які наступного року ляжуть на шпалеру. При цьому приміряємо пагони, щоб кожен мав своє місце на дроті. Не повинно бути порожнього місця, але й загущення — то не є добре. Втім, кількість бруньок залишаємо із запасом, зайве завжди можна буде виламати навесні, після зимівлі.
Сучок заміщення раніше вважався обов’язковим в обрізці, сьогодні багато хто обрізає виноград і без нього, щоб не морочитися. За класикою — сучок заміщення це пагін, розташований нижче лози плодоношення, який ріжеться на 2-3 бруньки і завжди дивиться назовні від куща. Зараз багато виноградарів обрізають, як кому подобається, а хтось вважає сучок заміщення анахронізмом.
Після обрізки винограду його легко укласти на землю, пришпилити за допомогою старих електродів. Далі можна або прикопати землею або вкрити агроволокном-агротканню: це найпростіші способи укриття на зиму.
Обрізка винограду – справа нескладна, варто лише захотіти виростити сонячну ягоду. Всім добрих урожаїв!
