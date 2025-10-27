Садаємо часник на зиму: які 3 сорти найкращі в Україні та коли ідеальний час посадки

Пізня осінь — час для посадки часнику. Допомагаємо визначити, які сорти в Україні покажуть найкращі результати з врожайності та якості продукції.

Вважати, що все закордонне на порядок краще за своє, вітчизняне — величезна помилка. Наприклад, виявилося, що часник української селекції приносить щедрі врожаї, тоді як імпортний посадковий матеріал із гучними назвами може зовсім не зійти.

Був такий досвід, коли куплений утридорога посадковий матеріал французьких сортів "Месідор" та "Максидром", іспанських "Морадо" та "Віолетта" просто не сходили. Призначені для вирощування в інших кліматичних умовах за іншої агротехніки ці сорти виявилися мало придатними в Україні .

Але й навіщо шукати щось краще, якщо наші вітчизняні селекціонери давно створили відмінну альтернативу? Щоб виростити часник в Україні, необхідно купляти сорти, районовані для нашого клімату, і це головний секрет успіху.

Найкращі 3 сорти часнику української селекції

Наприклад, багато експертів називають найкращим сортом часнику для промислового вирощування — сорт Софіївський. Це зимовий часник відмінної лежкості та стабільної врожайності незалежно від примх природи, виведений в Уманському державному аграрному університеті.

Часник Софіївський озимий. Фото: dobrodar.ua

Серед озимих часників найкращим давно визнаний сорт Любаша, який може похвалитися дуже великими зубками у голівках до 300 грамів(!). Також дивовижно, що цей часник-рекорсмен створив народний селекціонер із Запорізької області Іван Захаренко.

Часник Любаша. Фото: lyubasha.com.ua

Ще один старий і добрий друг — сорт Харківський фіолетовий, виведений фахівцями Інституту овочівництва та баштанництва Української академії аграрних наук. Надійний та перевірений роками сорт, який так люблять наші дачники.

Часник Харківський фіолетовий. Фото: dobrodar.ua

Коли найкраще посадити часник під зиму?

Досвідчені фермери орієнтуються на метеорологів, щоб з’ясувати, коли настануть заморозки до мінус 3 градусів. Приблизно за три тижні до цього якраз і настає найкращий час для посадки часнику. Зубки чудово почнуть укорінюватись у ще теплій землі, але сходів дати не встигнуть. З урахуванням тенденцій глобального потепління, цей період настає зараз приблизно в першій половині листопада (враховуйте різницю в кліматі по різних областях України).

