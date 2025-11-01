Навіщо класти агротканину між рядами виноградника? Секрет досвідчених виноградарів

Міжряддя виноградника та саду найчастіше влітку просто косять. Але є варіант, коли не будуть потрібні бензокоса або триммер.

На промислових виноградниках міжряддя найчастіше регулярно культивують важкою технікою, підтримуючи чистоту від бур’янів і роблячи ґрунт більш повітропроникним. На невеликих виноградниках кілька разів на місяць доводиться проходити бензокосою або триммером, скошуючи траву. Є ще варіант, як працювати між рядами виноградника.

Агротканина в міжряддях виноградника: це просто і зручно

Все просто — з початку весни укладаємо агротканину потрібної ширини. Причому товщину можна брати практично будь-яку, розуміючи при цьому, що чим товстіша, тим на довше її вистачить. Головне, не переплутати агротканину з агроволокном, оскільки останній варіант здатний послужити лише один рік: у агроволокна інші функції, воно більше підійде як мульча на грядки, але не для покриття садових доріжок.

Агротканина пришпилюється до землі старими електродами або спеціальними кілочками. Нею зручно ходити, трава не росте, дощова вода чудово проходить наскрізь.

Глибокою восени міжряддя перекопують разом із добривами

Після зняття агротканини в міжряддях розсипається компост, пісок, добрива

Восени агротканина знімається, скочується назад у рулон і зберігається у льоху, гаражі або де зручно. До весни в міжряддях розкладається перегній, компост, мінеральні добрива, пісок, зола — все необхідне для меліорації ділянки, виходячи з ваших потреб і можливостей. Потім усе це перекопується, а з початком сезону знову згори укладається агротканина.

Це зручно: не потрібно косити, добрива поступово надходять до зони коріння, агротканина служить по 5-7 років. Перевірте самі!

Кіт теж допомагає скочувати агротканину

