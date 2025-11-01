Зачем класть агроткань между рядами виноградника? Секрет опытных виноградарей

Междурядья виноградника и сада чаще всего летом просто косят. Но есть вариант, когда не потребуется бензокоса или триммер.

На промышленных виноградниках междурядья чаще всего регулярно культивируют тяжелой техникой, поддерживая чистоту от сорняков и делая почву более воздухопроницаемой. На небольших виноградниках пару раз в месяц приходится проходиться бензокосой или триммером, скашивая траву. Есть еще вариант, как работать между рядами виноградника.

Агроткань в междурядьях виноградника: это просто и удобно

Все просто — с начала весны укладываем агроткань нужной ширины. Причем толщину можно брать практически любую, понимая при этом, что чем толще, тем на дольше ее хватит. Главное, не перепутать агроткань с агроволокном, поскольку последний вариант способен послужить только один год: у агроволокна другие функции, оно больше подойдет в качестве мульчи на грядки, но не для покрытия садовых дорожек.

Агроткань пришпиливается к земле старыми электродами или специальными колышками. По ней удобно ходить, трава не растет, дождевая вода прекрасно проходит насквозь.

Глубокой осенью междурядья перекапывают вместе с удобрениями

После снятия агроткани в междурядьях рассыпается компост, песок, удобрения

Осенью агроткань снимается, скатывается обратно в рулон и хранится в погребе, гараже или где удобно. До весны в междурядьях раскладывается перегной, компост, минеральные удобрения, песок, зола — в общем все необходимое для мелиорации участка, исходя из ваших потребностей и возможностей. Затем все это перекапывается, а с началом сезона вновь сверху укладывается агроткань.

Это удобно: не нужно косить, удобрения постепенно поступают в зону корней, агроткань служит по 5-7 лет. Проверьте сами!

Кот тоже помогает скатывать агроткань

