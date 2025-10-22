Ці 7 сортів винограду – найсмачніші у 2025 році. Фото та опис кожного

Бажаючи посадити найкращий виноград, багато хто заздалегідь хоче дізнатися про смак тієї чи іншої гібридної форми або сорту. Розповідаємо про кожного докладно та з фото

Виноград — улюблена ягідна культура в усьому світі, а з урахуванням глобального потепління виноградники поступово поширюються далі й на північ. Милуючись апетитними гронами у сусіда або на ринку, багато садівників хочуть посадити й собі це диво. Ось тільки сортів та гібридних форм винограду так багато, а місця так мало, що виникає питання: який найкращий та найсмачніший виноград?

Відомо, що сортів винограду налічується понад 8 тисяч, а гібридних форм загалом, напевно, мільйон. І говорити про кращі з них справа невдячна, оскільки щороку селекціонери виводять все новіші, цікавіші види винограду. Тому зупинимося на тому, що саме сподобалося українцям 2025 року.

Золотогір або Кеша мускатний

Місце 7 – виноград селекції Крайнова – не новинка, але дуже гідний виноград. Врожайний, невибагливий із дуже цікавим смаком. Шляхетний мускат ніколи не набридне, запевняють шанувальники сонячної ягоди.

Кеша мускатний — гідний старожил рейтингів найсмачнішого винограду

Юпітер

Місце 6 — американський кишмиш, про який багато сказано, але від цього він гірше не стає. Морозостійкий, неукривний, може обійтися без обробок у хороший рік, дуже врожайний, та ще й може висіти довго на кущі без втрати своїх вражаючих смакових якостей.

Юпітер — без кісточок та без недоліків)

Прима України

Місце 5 – це гібридна форма українського селекціонера Плясунова. Великі "кулі" кольору вершкового масла зі смаком цитронного мускату одразу привертають увагу. Гарні грона, невибагливість у вирощуванні, ранні терміни дозрівання – цей виноград не залишає байдужим нікого.

Прима України — справжня прима на виноградному подіумі

Динька

Місце 4 – виноград, виведений Олегом Писанкою, зачаровує своїм яскраво-рожевим кольором. Ягоди мають оригінальну перетяжку, як часточки дині, а смак цього винограду — шикарний мускат, в міру чарівний і духмяний. З урахуванням ультра-раннього терміну дозрівання, найближчим часом Динька має завоювати вітчизняний ринок, вважають багато фахівців.

Гібридна форма Писанки під зовсім невиноградною назвою Динька. Смак і колір на висоті

Абажур

Місце 3 – виноград селекції дніпропетровського селекціонера Голуба з’явився порівняно недавно, але встиг сподобатися багатьом. Це і багатий смак з мускатом, і колір, як сяйво старовинної лампи під абажуром, і ранні терміни дозрівання.

Абажур — гарний і смачний

Рембо

На друге місце рейтингу помістимо виноград селекції Калугіна за назвою Рембо. Всі попередні форми відрізнялися мускатом, але будемо чесні, з’їсти багато мускатного винограду неможливо, та й смаки у всіх різні. Що стосується Рембо — це чудова гармонія плюс великі ягоди до 20 грамів кожна, та ще й присутній легкий хрускіт, що тільки додає позитивних емоцій під час їжі.

Рембо – виноград з потужним настроєм на перемогу)

Джой і Тасон

Складно було вибирати виноград на перше місце, оскільки, як не крути, у всіх претендентів було багато шанувальників. Тому назвемо одразу двох:

Кишмиш Джой — ще один американський безнасінник, морозостійкий, урожайний, смаком трохи багатший за Юпітер. І ще один лідер нашого рейтингу — це старий добрий виноград Тасон, у батьках якого значиться знаменита своїми смаковими якостями Італія. Тільки Італія часто не може визріти повноцінно в наших краях, а Тасон має ранній термін дозрівання, і висить добре, дозволяючи майже весь сезон ласувати смачними ягодами.

Кишмиш Джой — дуже смачний, треба лише скуштувати

Виноград Тасон перемагає не розмірами, але смаком)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про п’ять найкращих українських сортів винограду — їх вивели у найрізноманітніших куточках від Києва до Запоріжжя.