Часник із кулак: маленька хитрість для отримання великого врожаю

Виростити крупний часник можна, не докладаючи великих зусиль

Поки земля ще тепла, і до серйозного зниження температури є 2-3 тижні, саме час посадити часник. Знаючи кілька важливих моментів, ви зможете вже зараз гарантувати багатий урожай великого та корисного продукту.

Перед посадкою слід перекопати грядки разом із старим компостом чи перегноєм, додавши калімагнезію (або сульфат калію) та суперфосфат по 50 грамів на квадратний метр. Ці "довгограючі" добрива дозволять навесні часнику швидко піти в зріст і забезпечать не тільки хорошу кореневу систему, а й гарний "часниковий" смак. А навесні з початком вегетації слід розсипати по грядках сульфат амонію, який дасть потужний старт на початку сезону.

Далі все просто: головки часнику розділити на часнику, кожну хвостиком доверху слід поглибити на 5-8 см з інтервалом 15 см. Між рядами часнику має бути близько 25 см для зручності.

Хитрість полягає в тому, щоб після посадки полити ряди часнику або слабким розчином марганцівки, або розчином перекису водню (1-2 столові ложки 3%-ного розчину на 1 літр води. Або можна взяти 10 г 60%-го перекису на 10 літрів води). Перекис водню — чудовий екологічно чистий засіб і для дезінфекції, і для стимуляції. Особливо важливо його застосовувати, якщо на вашому городі влітку була помічена фітофтора або різні бактеріози.

