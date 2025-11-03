Холоди наступають: де та коли в Україні вдарить мороз

Синоптики попереджають: після теплої першої декади листопада в Україну прийде різке похолодання.

Останні дні "бабиного літа" добігають кінця і українцям варто очікувати морозів. Вони вже незабаром завітають до України — температура подекуди знизиться до -1 градуса.

Що потрібно знати

Вже 9 листопада в західних і центральних областях очікуються перші морози листопада

За кілька днів після цього заморозки будуть і в інших областях

За даними порталу Ventusky, першими холоди на собі відчують мешканці західної та центральної частини країни. На Львівщини, Івано-Франківщині, Вінниччині, Черкащині та у Кіровоградській області холодний фронт принесе нульову або від'ємну температуру вже наприкінці тижня, у неділю 9 листопада.

Погода в Україні 9 листопада за Ventusky

Про те, що після аномально теплої першої декади листопада прийде похолодання, попереджав і синоптик Ігор Кібальчич. За його прогнозом середні показники температури знизяться на 4 – 8 °С. Т

Детальніше про погоду в матеріалі "Телеграфу": До +19 і без дощів: синоптик розповів, коли в Україну повернеться "друге бабине літо"

Після цього сайт прогнозів обіцяє незначне потепління на кілька днів. Проте 13 листопада холодний фронт з півночі принесе заморозки в більшість областей України. Морози не завітають тільки на південь та південний схід.

ПрогнозПогода в Україні 13 листопада за Ventusky

Водночас у великих містах температура може і не піти нижче нуля. Згідно з прогнозом на листопад, у Києві вночі після похолодання очікується +1 та +2 у деякі дні.

Погода в Києві на листопад

Раніше "Телеграф" розповідав, що тепла погода восени корисна українцям. Наслідки російських ударів по енергетиці будуть відчутніші під час морозів.