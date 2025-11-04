Чеснок с кулак: маленькая хитрость для получения большого урожая

Вырастить крупный чеснок можно, не прилагая больших усилий

Пока земля еще теплая, и до серьезного понижения температуры есть 2-3 недели, самое время посадить чеснок. Зная несколько важных моментов, вы сможете уже сейчас гарантировать богатый урожай крупного и полезного продукта.

Перед посадкой следует перекопать грядки вместе со старым компостом или перегноем, добавив калимагнезию (или сульфат калия) и суперфосфат по 50 грамм на квадратный метр. Эти "долгоиграющие" удобрения позволят весной чесноку быстро пойти в рост и обеспечат не только хорошую корневую систему, но и хороший "чесночный" вкус. А весной с началом вегетации следует рассыпать по грядкам сульфат аммония, который даст мощный старт в начале сезона.

Далее все просто: головки чеснока разделить на чесночинки, каждую донышком низ следует углубить на 5-8 см с интервалом 15 см. Между рядами чеснока должно быть около 25 см для удобства.

Хитрость заключается в том, чтобы после посадки полить ряды чеснока либо слабым раствором марганцовки, либо раствором перекиси водорода (1-2 столовые ложки 3%-ного раствора на 1 литр воды. Либо можно взять 10 грамм 60%-й перекиси на 10 литров воды). Перекись водорода — отличное экологически чистое средство и для дезинфекции, и для стимуляции. Особенно важно его применять, если на вашем огороде летом была замечена фитофтора или различные бактериозы.

