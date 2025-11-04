Сам білосніжний, а ніжки та дзьоб - чорні: в одному регіоні України вперше побачили рідкісного птаха (фото)

На півдні нашої країни серед очерету побачили рідкісного птаха — малу білу чаплю

В Одеській області вперше помітили рідкісну малу білу чаплю. Цей птах який охороняється міжнародними конвенціями та занесений до Червоної книги України.

Як повідомляють у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу, пташку зафіксували неподалік села Гандрабури на місцевому ставку, в річищі річці Тилігул, де вона активно полювала на здобич.

Мала біла чапля, або Чепура мала, є перелітним і кочівним видом. Вона поодиноко зустрічається в Євразії та Африці, зимуючи в тропіках Африки та Середземномор’ї. В Україні цей птах гніздиться вздовж великих річок, зокрема Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця та на морському узбережжі. Зимує переважно у Придунайському регіоні та на Каркінітському півострові Криму.

Який вигляд має мала біла чапля

Чепура мала зазвичай селиться колоніями на деревах чи кущах серед очерету, у важкодоступних плавнях. Вона харчується рибою, земноводними, комахами, ракоподібними та павукоподібними. У вересні-жовтні птах вирушає на зимівлю у теплі краї.

Вид охороняється в країнах Європи, занесений до Бернської конвенції та включений до регіональних червоних списків кількох областей України. За законодавством, шкода, завдана одному птахові цього виду, оцінюється у 10 065 гривень.

