Зливається з листям: в українському лісі помітили рідкісного птаха-"невидимку" (фото)
Особливість цього пернатого — надзвичайно великий дзьоб
У лісах Кривого Рогу помітили незвичайного птаха-"невидимку" — слукву лісову або вальдшнепа. Зазвичай пернатий веде нічний спосіб життя і зустріти його вдень — величезна рідкість.
Що потрібно знати:
- Вальдшнеп — лісовий кулик із сімейства бекасових, який славиться своїм покровительським коричнево-сірим забарвленням, що допомагає йому маскуватися серед листя
- Птаха в основному можна помітити лише вночі
- До об’єктива фотографу попав вальдшнеп, який зливався з листям
Зафіксувати пташку вдалося фотографу-анімалісту Віктору Севідову. Відповідна фотографія була опублікована у соціальних мережах.
Цього птаха ще називають "невидимкою", тому що він буквально зливається з навколишнім середовищем і помітити його вкрай складно.
Головні відмінності цього пернатого — довгий дзьоб і плямисте забарвлення.
Цікаві факти про вальдшнепа
Назва вальдшнеп має німецьке походження й аналогічно слову Waldschnepfe (буквально лісовий кулик).
Цей птах досить великий, розміром із сизого голуба. Довжина тіла 33-38 см, розмах крил 55-65 см, маса 210-460.
Забарвлення — загалом іржавчасто-бурий, з чорними, сірими чи рудими плямами у верхній частині тіла. Низ більш блідий — кремовий або жовтувато-сірий, з чорними поперечними смугами. Таке забарвлення добре камуфлює, маскує птаха на тлі торішнього листя.
Очі у пташки розташовані високо і помітно зсунуті назад — отже, круговий огляд збільшується до 360°.
Зазвичай вальдшнеп — мовчазна птиця, за винятком шлюбного періоду.
