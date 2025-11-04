Зливається з листям: в українському лісі помітили рідкісного птаха-"невидимку" (фото)

Особливість цього пернатого — надзвичайно великий дзьоб

У лісах Кривого Рогу помітили незвичайного птаха-"невидимку" — слукву лісову або вальдшнепа. Зазвичай пернатий веде нічний спосіб життя і зустріти його вдень — величезна рідкість.

Що потрібно знати:

Вальдшнеп — лісовий кулик із сімейства бекасових, який славиться своїм покровительським коричнево-сірим забарвленням, що допомагає йому маскуватися серед листя

Птаха в основному можна помітити лише вночі

До об’єктива фотографу попав вальдшнеп, який зливався з листям

Зафіксувати пташку вдалося фотографу-анімалісту Віктору Севідову. Відповідна фотографія була опублікована у соціальних мережах.

Цього птаха ще називають "невидимкою", тому що він буквально зливається з навколишнім середовищем і помітити його вкрай складно.

Головні відмінності цього пернатого — довгий дзьоб і плямисте забарвлення.

Вальдшнеп у лісі. Фото: Віктор Севідов

Цікаві факти про вальдшнепа

Назва вальдшнеп має німецьке походження й аналогічно слову Waldschnepfe (буквально лісовий кулик).

Цей птах досить великий, розміром із сизого голуба. Довжина тіла 33-38 см, розмах крил 55-65 см, маса 210-460.

Вальдшнеп. Фото: Вікіпедія

Забарвлення — загалом іржавчасто-бурий, з чорними, сірими чи рудими плямами у верхній частині тіла. Низ більш блідий — кремовий або жовтувато-сірий, з чорними поперечними смугами. Таке забарвлення добре камуфлює, маскує птаха на тлі торішнього листя.

Очі у пташки розташовані високо і помітно зсунуті назад — отже, круговий огляд збільшується до 360°.

Зазвичай вальдшнеп — мовчазна птиця, за винятком шлюбного періоду.

Вальдшнеп. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Дніпрі помітили рідкісного птаха. Цей пернатий знаходиться під охороною Бернської конвенції.