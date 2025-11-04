Сам белоснежный, а ножки и клюв – черные: в одном регионе Украины впервые увидели редкую птицу (фото)

На юге нашей страны среди камыша увидели редкую птицу — малую белую цаплю

В Одесской области впервые заметили редкую белую цаплю. Эта птица охраняется международными конвенциями и занесена в Красную книгу Украины.

Как сообщают в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, птицу зафиксировали недалеко от села Гандрабуры на местном пруду, в русле реки Тилигул, где она активно охотилась на добычу.

Малая белая цапля, или Чепура малая, является перелетным и кочевым видом. Она единично встречается в Евразии и Африке, зимуя в тропиках Африки и Средиземноморья. В Украине эта птица гнездится вдоль крупных рек, в частности Днепра, Днестра, Южного Буга, Северского Донца и на морском побережье. Зимует преимущественно в Придунайском регионе и на Каркинитском полуострове Крыма.

Как выглядит маленькая белая цапля

Чепура обычно селится колониями на деревьях или кустах среди камышей, в труднодоступных поймах. Она питается рыбой, земноводными, насекомыми, ракообразными и паукообразными. В сентябре-октябре птица отправляется на зимовку в теплые края.

Вид охраняется в странах Европы, занесен в Бернскую конвенцию и включен в региональные красные списки нескольких областей Украины. По законодательству, ущерб, нанесенный одной птице этого вида, оценивается в 10 065 гривен.

