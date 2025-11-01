Схожі на пухнасті кульки: у Дніпрі помітили рідкісних пташок (фото)

Довірливі пташки трохи попозували фотографу та полетіли у своїх справах

У Дніпрі побачили невелику зграйку довгохвостих синиць. Птахи схожі на білі кульки з пір'я.

Зграю з сімох або вісьмох особин "довгохвостиків" зафіксував фотограф Юрій Мухін. Оператор-анімаліст поділився подробицями зустрічі у тематичній групі "Птахи України".

Він спостерігав за золотомушками, які є одні з найменших представників орнітофауни Європи.

Золотомушка жовточуба

Під час фотосесії прилетіли "біленькі красуні" та декілька хвилин крутилися просто перед камерою.

"Самі завітали, спів не включав", — розповів фотограф подробиці.

Синиця довгохвоста

Синиця довгохвоста

Синиця довгохвоста або ополовник звичайний (Aegithalos caudatus) своїм забарвленням чимось схожа на міні-полярну сову. Цей птах менший за горобця, з довжиною тіла біля 14 см та довшим за тіло хвостом.

Синиця довгохвоста

Гніздиться в лісовій і лісостеповій смузі, чагарниках, парках, а у степовій зоні зустрічається тільки під час осінньо-зимових мандрівок. Птахи рідко з’являються поблизу людей, намагаючись триматися верховіття кущів та дерев, підвішуючись до найтонших гілочок

Синиця довгохвоста

Цей вид фауни занесений до Бернської конвенції про охорону дикої природи.

Синиця довгохвоста

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в очереті серед українських водойм помітили вусату синицю — дивовижного птаха, чий статус у нашій країні вважається "у найменшій загрозі". Однак їх популяція скорочується через знищення водно-болотних угідь.