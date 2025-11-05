"Заберете" чужі невдачі і залишитеся без грошей: категорично не робіть цього 5 листопада
Не ігноруйте, 5 листопада, важливих традицій та заборон
У середу, 5 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святих мучеників Галактіона та Єпистіми. За старим стилем це свято припадало на 18 листопада.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Святі мученики Галактіон і Єпістіма — християнське подружжя, яке проживало в III–IV століттях. Вони постраждали за віру під час римського гоніння, відмовившись поклонятися язичницьким богам, і були замучені. Їх вшановують як приклад відданості християнській вірі та подружній любові
Що можна робити 5 листопада:
- Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих мучеників Галактіона та Єпістими, просячи заступництва, стійкості та сімейного добробуту;
- Сьогодні корисно виявляти доброту, допомагати близьким і нужденним, робити добрі справи;
- Дозволяється займатися домашніми справами, дбати про порядок у домі та приділяти час духовним роздумам.
Що не можна робити 5 листопада:
- Не варто сьогодні сваритися та скандалити, щоб не втратити мир у домі та гармонію у стосунках;
- Не рекомендується в цей день давати або позичати гроші, щоб не позбутися фінансового успіху;
- Не слід лінуватися і відкладати важливі справи, інакше є ризик упустити вдалі можливості;
- Не дозволяється лихословити, пліткувати чи заздрити іншим, щоб не "забрати" на себе чужі неприємності та невдачі;
- Не варто залишати незавершені справи, особливо пов’язані з фінансами та роботою, щоб успіх не відвернувся від вас.
