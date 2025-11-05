"Заберете" чужі невдачі і залишитеся без грошей: категорично не робіть цього 5 листопада

Не ігноруйте, 5 листопада, важливих традицій та заборон

У середу, 5 листопада, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святих мучеників Галактіона та Єпистіми. За старим стилем це свято припадало на 18 листопада.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святі мученики Галактіон і Єпістіма — християнське подружжя, яке проживало в III–IV століттях. Вони постраждали за віру під час римського гоніння, відмовившись поклонятися язичницьким богам, і були замучені. Їх вшановують як приклад відданості християнській вірі та подружній любові

Що можна робити 5 листопада:

Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих мучеників Галактіона та Єпістими, просячи заступництва, стійкості та сімейного добробуту;

Сьогодні корисно виявляти доброту, допомагати близьким і нужденним, робити добрі справи;

Дозволяється займатися домашніми справами, дбати про порядок у домі та приділяти час духовним роздумам.

Що не можна робити 5 листопада:

Не варто сьогодні сваритися та скандалити, щоб не втратити мир у домі та гармонію у стосунках;

Не рекомендується в цей день давати або позичати гроші, щоб не позбутися фінансового успіху;

Не слід лінуватися і відкладати важливі справи, інакше є ризик упустити вдалі можливості;

Не дозволяється лихословити, пліткувати чи заздрити іншим, щоб не "забрати" на себе чужі неприємності та невдачі;

Не варто залишати незавершені справи, особливо пов’язані з фінансами та роботою, щоб успіх не відвернувся від вас.

Нагадаємо, що в Україні почав правити листопад. Раніше "Телеграф" писав, які свята та скільки вихідних буде цього місяця.