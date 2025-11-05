"Заберете" чужие неудачи и останетесь без денег: категорически не делайте этого 5 ноября

Не игнорируйте, 5 ноября, важных традиций и запретов

В среду, 5 ноября, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святых мучеников Галактиона и Епистимы. По старому стилю этот праздник припадал на 18 ноября.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святые мученики Галактион и Епистима — христианские супруги, проживавшие в III–IV веках. Они пострадали за веру при римском гонении, отказавшись поклоняться языческим богам, и были замучены. Их чтят как пример преданности христианской вере и супружеской любви.

Что можно делать 5 ноября:

В этот день верующие обращаются с молитвами к святым мученикам Галактиону и Епистиме, прося заступничества, стойкости и семейного благополучия;

Сегодня полезно проявлять доброту, помогать близким и нуждающимся, совершать благие дела;

Разрешается заниматься домашними делами, заботиться о порядке в доме и уделять время духовным размышлениям.

Что можно и нельзя делать 5 ноября

Что нельзя делать 5 ноября:

Не стоит сегодня ссориться и скандалить, чтобы не потерять мир в доме и гармонию в отношениях;

Не рекомендуется в этот день давать или брать в долг, чтобы не лишиться финансовой удачи;

Не следует лениться и откладывать важные дела, иначе есть риск упустить удачные возможности;

Не разрешается злословить, сплетничать или завидовать другим, чтобы не навлечь на себя чужие неприятности и неудачи;

Не стоит оставлять незавершенные дела, особенно связанные с финансами и работой, чтобы удача не отвернулась от вас.

Напомним, что в Украине начал править ноябрь. Ранее "Телеграф" писал, какие праздники и сколько выходных будет в этом месяце.